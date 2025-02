Da noi a Ruota Libera, domenica 9 febbraio su Rai 1: ospiti e anticipazioni

Domenica 9 febbraio, alle 17:20 su Rai 1, torna Da noi a Ruota Libera, il programma condotto da Francesca Fialdini, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Anche questa settimana, il talk show accoglierà grandi ospiti pronti a raccontare la loro vita e le loro esperienze.

Gli ospiti della puntata

Martina Colombari – Con una lunga carriera nel mondo dello spettacolo, l’attrice e conduttrice ha iniziato il suo percorso con la vittoria a Miss Italia 1991 e ha saputo reinventarsi nel tempo.

– Con una lunga carriera nel mondo dello spettacolo, l’attrice e conduttrice ha iniziato il suo percorso con la vittoria a e ha saputo reinventarsi nel tempo. Nino D’Angelo – Cantautore, attore, produttore discografico e teatrale, è uno dei rappresentanti più iconici della cultura partenopea .

– Cantautore, attore, produttore discografico e teatrale, è uno dei rappresentanti più iconici della . Cesare Bocci – Attore amato dal grande pubblico, sarà protagonista dal 13 febbraio al cinema con il film “Tornando a est” .

– Attore amato dal grande pubblico, sarà protagonista dal . Maurizio Calorio e Silvia Duca – La loro commovente storia d’amore e il loro doppio matrimonio saranno al centro di un racconto emozionante.

Il format di Da noi a Ruota Libera

In ogni puntata, Francesca Fialdini racconta la vita artistica e privata di personaggi noti e di persone comuni che hanno saputo imprimere un “giro di ruota” positivo alla propria vita. Attraverso scelte coraggiose e anticonvenzionali, gli ospiti condividono percorsi di crescita, cambiamenti e sfide superate.

Dove e quando vedere Da noi a Ruota Libera

L’appuntamento con Da noi a Ruota Libera è per domenica 9 febbraio alle 17:20 su Rai 1. La puntata sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, per chi desidera rivedere le storie emozionanti e le interviste ai protagonisti.