Festival di Sanremo 2025: quanto costa soggiornare nella Città dei Fiori durante l’evento musicale dell’anno?

Il Festival di Sanremo è senza dubbio uno degli eventi più attesi nel panorama musicale italiano. Ogni anno, la città ligure si trasforma in un vivace centro di cultura e spettacolo, attirando migliaia di appassionati, artisti e professionisti del settore. Con l’avvicinarsi dell’edizione 2025, prevista dal 10 al 16 febbraio, la domanda che molti si pongono è: quanto costa pernottare a Sanremo durante la settimana del Festival?

In questo articolo, abbiamo preso in considerazione il costo di una sistemazione per una sola persona, senza calcolare la possibilità di dividere la spesa con più persone. Ovviamente, chi viaggia in gruppo può spalmare meglio il costo complessivo, riducendo l’impatto economico rispetto a chi si muove da solo.

Disponibilità e prezzi su Booking.com

A pochi giorni dall’inizio del Festival, consultando il popolare portale di prenotazioni Booking.com, emergono dati interessanti. Per un soggiorno di una persona dal 10 al 16 febbraio, sono ancora disponibili diverse strutture ricettive, ma i prezzi sono tutt’altro che accessibili.

Le opzioni più economiche si aggirano intorno ai 1.100-1.200 euro per l’intera settimana. Tuttavia, per chi desidera alloggi più lussuosi o posizionati strategicamente vicino al Teatro Ariston, i prezzi possono salire vertiginosamente. Ad esempio, è possibile trovare appartamenti che raggiungono cifre impressionanti, fino a 16.800 euro per l’intero periodo.

Se si viaggia in due o più persone, il costo può risultare più sostenibile: ad esempio, un appartamento da 16.800 euro per una settimana diviso tra quattro persone verrebbe a costare 4.200 euro a testa, cifra comunque elevata ma più gestibile rispetto al prezzo totale.

Airbnb: prezzi da capogiro

Anche su Airbnb, piattaforma leader nell’affitto di alloggi privati, l’offerta è ampia ma con costi elevati.

Per un singolo ospite, le tariffe partono da circa 340 euro a notte .

. Le soluzioni più esclusive superano facilmente i 1.000 euro a notte .

. In alcuni casi, si trovano proposte che raggiungono i 10.000 euro a notte: soggiornare per l’intera settimana in queste strutture significherebbe spendere la cifra astronomica di 60.000 euro, praticamente il costo di un’auto di lusso.

Anche qui, chi viaggia in gruppo può trovare soluzioni più accessibili: un appartamento di 10.000 euro a notte può essere proibitivo per un singolo, ma se suddiviso tra più persone può diventare un’opzione più sostenibile, soprattutto per chi vuole vivere l’esperienza con il massimo del comfort.

Hotel: disponibilità limitata e prezzi elevati

Per quanto riguarda gli hotel all’interno della città, la disponibilità è estremamente limitata. Molte strutture sono infatti riservate con largo anticipo per ospitare cantanti, conduttori e maestranze legate all’organizzazione del Festival.

Nei dintorni di Sanremo, è ancora possibile trovare alcune soluzioni alberghiere con tariffe intorno ai 200 euro a notte. Tuttavia, questa opzione comporta il costo e la gestione degli spostamenti quotidiani verso la città dei fiori.

Per chi desidera comunque alloggiare a Sanremo, restano poche disponibilità sporadiche in hotel:

Un albergo offre stanze a 450 euro a notte .

. Un altro, più esclusivo, raggiunge addirittura i 2.500 euro a notte.

Chi lavora è costretto a un esborso importante

Oltre ai fan e agli appassionati di musica, il Festival di Sanremo richiama centinaia di professionisti del settore dell’informazione, della produzione televisiva, della sicurezza e della logistica, che non possono evitare la trasferta in città.

Giornalisti, tecnici audio-video, operatori televisivi, fotografi e tanti altri addetti ai lavori si trovano così a dover affrontare un costo dell’alloggio estremamente alto, con un impatto significativo sui loro budget. Molti di loro sono costretti a:

Optare per sistemazioni fuori città e affrontare lunghe trasferte quotidiane.

e affrontare lunghe trasferte quotidiane. Dividere gli alloggi con colleghi , riducendo i costi ma sacrificando la comodità.

, riducendo i costi ma sacrificando la comodità. Accettare tariffe proibitive per restare nelle immediate vicinanze del Festival.

Questa situazione solleva interrogativi sulla sostenibilità economica di un evento che, pur essendo una vetrina per la musica italiana, finisce per penalizzare chi deve recarsi a Sanremo per motivi professionali.

Consigli per i visitatori

Per coloro che desiderano vivere l’esperienza del Festival senza spendere cifre esorbitanti, ecco alcuni suggerimenti:

Prenotare con largo anticipo : la pianificazione anticipata è fondamentale per assicurarsi le migliori offerte.

: la pianificazione anticipata è fondamentale per assicurarsi le migliori offerte. Considerare alloggi nei comuni limitrofi : valutare soluzioni in aree ben collegate a Sanremo per ridurre i costi.

: valutare soluzioni in aree ben collegate a Sanremo per ridurre i costi. Esplorare più piattaforme di prenotazione : Booking.com e Airbnb non sono le uniche opzioni, esistono anche altri siti con tariffe competitive.

: Booking.com e Airbnb non sono le uniche opzioni, esistono anche altri siti con tariffe competitive. Essere flessibili con le date : se possibile, soggiornare solo per alcune notti o nei giorni meno affollati del Festival.

: se possibile, soggiornare solo per alcune notti o nei giorni meno affollati del Festival. Viaggiare in gruppo: trovare soluzioni per più persone permette di suddividere le spese e rendere più accessibile il soggiorno.

Partecipare al Festival di Sanremo 2025 richiede dunque una pianificazione attenta, specialmente per chi deve soggiornare in città per lavoro. Con i prezzi degli alloggi che raggiungono cifre record, trovare una sistemazione accessibile diventa una vera impresa. Tuttavia, chi ha la possibilità di viaggiare con amici o colleghi può ridurre sensibilmente il costo del soggiorno, rendendo l’esperienza più sostenibile.