Cosa indosseranno gli artisti a Sanremo 2025? Al via le scommesse!

Il Festival di Sanremo non è solo musica, ma anche spettacolo e moda. L’epoca in cui gli artisti si esibivano all’Ariston con un semplice, ma sempre elegante, abito da sera è ormai lontana. Oggi, l’outfit è parte integrante della performance, un elemento essenziale che contribuisce a rafforzare il concept della canzone e a comunicarne il significato tanto quanto il testo stesso.

A partire dall’arrivo degli artisti a Sanremo, il giorno precedente l’inizio del Festival, quando salutano il pubblico dal red carpet all’ingresso dell’Ariston, fino all’attesissima serata finale, i loro look sono studiati nei minimi dettagli. Tra nuovi trend e scelte audaci, ogni outfit è pensato per conquistare l’obiettivo dei fotografi e le condivisioni sui social.

Seguiteci in questo viaggio tra gli outfit più iconici indossati dai partecipanti di Sanremo, look che hanno lasciato il segno e consacrato l’Ariston come un palcoscenico d’eccellenza per le grandi maison di moda internazionali. Inoltre, scopriremo come la moda può diventare anche un’opportunità di gioco.

Moda e Sanremo: un connubio unico

Ricordate quando, nel Sanremo 2020, Achille Lauro si è esibito sul palco dell’Ariston spogliandosi degli abiti sontuosi e rievocando l’iconografia di San Francesco? Quella performance è entrata nella storia della televisione italiana, segnando un punto di svolta non solo per il Festival, ma anche per il ruolo dello stylist, ormai figura imprescindibile dello spettacolo, approdato in Italia dopo aver conquistato Hollywood.

Achille Lauro, istrionico e provocatore, non è certo il primo ad aver utilizzato la moda per trasmettere un messaggio forte. Già nel 1986, Loredana Berté fece scandalo esibendosi con un finto pancione, un gesto dal forte impatto simbolico, pensato per abbattere tabù e ridefinire il ruolo della donna nella società.

A rendere il palco di Sanremo una passerella non sono stati solo i cantanti, ma anche presentatori e co-conduttori. Indimenticabile Laetitia Casta, avvolta in un raffinato Yves Saint Laurent nel 1999, Manuela Arcuri, elegante in Valentino nel 2002, e Belen Rodriguez, che nel 2012 fece scalpore con un audace abito firmato Fausto Puglisi, che lasciava ben poco all’immaginazione.

Scommettere sulla moda a Sanremo

