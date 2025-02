Conversazione Sanremo Edition: il format interattivo su RaiPlay dal 10 febbraio

Mentre il Festival di Sanremo 2025 prende vita, arriva su RaiPlay un’edizione speciale del format “Conversazione Sanremo Edition”, ideato da Giovanni Benincasa. Per tutta la durata della kermesse musicale, il pubblico avrà la straordinaria opportunità di entrare in contatto diretto con i protagonisti della manifestazione canora più attesa dell’anno.

Un’esperienza interattiva unica

Dal 10 al 15 febbraio, ogni giorno alle 17:00, gli utenti potranno seguire l’appuntamento quotidiano in diretta su RaiPlay e, per la prima volta, avranno la possibilità di chiamare in diretta componendo il numero 06 377 222 20. Un’opportunità inedita che permetterà agli spettatori di interagire direttamente con gli ospiti della kermesse, condividendo emozioni, curiosità e domande sui dietro le quinte del Festival.

Il format

“Conversazione” è un prodotto realizzato da Rai Contenuti Digitali e Transmediali, con la collaborazione degli autori Francesco Mileto e Vittorio Simonelli. Questa edizione speciale dedicata a Sanremo porta il format su un altro livello, trasformando il pubblico in protagonista attivo della conversazione, in un contesto di diretta esclusiva e coinvolgente.

Perché non perderlo