Como-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla in diretta

La Juventus si prepara ad affrontare il Como nel match valido per la 24ª giornata di Serie A. La sfida si disputerà oggi, venerdì 7 febbraio 2025, allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, con calcio d’inizio fissato per le ore 20:45. Un incontro che potrebbe rivelarsi fondamentale per le ambizioni delle due squadre in classifica.

Dove vedere Como-Juventus in diretta TV e streaming

La partita sarà trasmessa in co-esclusiva su DAZN e Sky. Gli abbonati Sky potranno seguirla sui canali:

Sky Sport Uno (201)

Sky Sport Calcio (202)

Sky Sport 4K (213)

Sky Sport (251)

Per lo streaming, gli utenti DAZN potranno seguire il match tramite l’app ufficiale, disponibile su smart TV, smartphone, tablet e PC. Gli abbonati Sky, invece, potranno usufruire di Sky Go e Now per guardare la sfida in mobilità.

Probabili formazioni di Como-Juventus

Entrambi gli allenatori hanno alcune scelte da compiere in vista della sfida, ma le probabili formazioni dovrebbero essere le seguenti:

Como (4-2-3-1)

Portiere: Butez

Butez Difensori: Smolcic, Goldaniga, Dossena, Alex Valle

Smolcic, Goldaniga, Dossena, Alex Valle Centrocampisti: Perrone, Caqueret

Perrone, Caqueret Trequartisti: Strefezza, Nico Paz, Ikoné

Strefezza, Nico Paz, Ikoné Attaccante: Diao

Diao Allenatore: Cesc Fabregas

Juventus (4-2-3-1)

Portiere: Di Gregorio

Di Gregorio Difensori: McKennie, Gatti, Renato Veiga, Savona

McKennie, Gatti, Renato Veiga, Savona Centrocampisti: Thuram, Locatelli

Thuram, Locatelli Trequartisti: Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz

Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz Attaccante: Kolo Muani

Kolo Muani Allenatore: Thiago Motta

La situazione in classifica

La Juventus, attualmente quinta con 40 punti, ha l’obiettivo di superare la Lazio e conquistare temporaneamente la quarta posizione, fondamentale per la qualificazione in Champions League.

Il Como, invece, si trova in una posizione più delicata: 15º posto con 22 punti. La squadra lombarda è alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione, e giocare in casa potrebbe rappresentare un vantaggio.

Designazione arbitrale

Ad arbitrare la sfida sarà Abisso, coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Bahri. Il quarto ufficiale sarà Monaldi, mentre in sala VAR ci saranno Guida e Maggioni.

Con le due squadre che si giocano punti fondamentali per i rispettivi obiettivi, la sfida tra Como e Juventus si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

Meta Description

Como-Juventus, 24ª giornata di Serie A: formazioni, orario e diretta TV. Scopri dove vederla e le ultime novità sulla sfida di oggi.

Slug per URL

como-juventus-formazioni-orario-diretta-tv