Check-up, domenica 9 febbraio su Rai 1: il sonno al centro della puntata

Domenica 9 febbraio, alle 9:10 su Rai 1, torna Check-up, il programma condotto da Luana Ravegnini, che questa settimana dedicherà l’intera puntata a un tema fondamentale per il benessere: il sonno.

Alimentazione e qualità del riposo

Ad aprire la puntata sarà la professoressa Sabrina Donati Zeppa, docente di Biochimica della Nutrizione presso l’Università San Raffaele di Roma, che illustrerà quali cibi e abitudini alimentari favoriscono il riposo notturno e quali, invece, possono alterarlo.

L’importanza di dormire bene: i rischi della privazione del sonno

Il professor Luigi Ferini Strambi, direttore del Centro per i Disturbi del Sonno dell’Istituto Scientifico Ospedale San Raffaele di Milano, spiegherà perché una buona qualità del sonno è essenziale per la salute, analizzando i possibili rischi legati alla sua alterazione.

Apnee notturne: cause e terapie

Con l’ausilio della grafica 3D, il professor Fabrizio Salvinelli, responsabile della UOC di Otorinolaringoiatria presso il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, illustrerà il meccanismo delle apnee notturne e le terapie più efficaci per trattarle.

Il sonno nei neonati: regole per una corretta igiene

Il professor Renato Cutrera, responsabile di Pneumologia e Malattie del Sonno presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, approfondirà le regole per un sonno sano nei neonati, spiegando quali abitudini adottare fin dai primi mesi di vita.

Bruxismo: sintomi e fattori di rischio

Il professor Marco Gargari, Primario di Odontoiatria presso l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma, parlerà del bruxismo, ovvero il digrignamento dei denti, analizzandone i sintomi, i fattori di rischio e le possibili soluzioni.

Sonno e benessere psicologico

A chiudere la puntata sarà la professoressa Anna Maria Giannini, docente di Psicologia presso la Sapienza Università di Roma, che illustrerà gli effetti benefici di un buon riposo sull’umore e sulle funzioni cognitive.

Dove e quando vedere Check-up

L’appuntamento con Check-up è per domenica 9 febbraio alle 9:10 su Rai 1. La puntata sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay e in podcast su RaiPlay Sound.