“Che Tempo Che Fa”: ascolti in crescita su NOVE, Fabio Fazio sinonimo di qualità e professionalità

“Che tempo che fa“, il celebre talk show condotto da Fabio Fazio, continua a riscuotere un notevole successo di pubblico e critica, consolidando la reputazione del suo conduttore come sinonimo di qualità e professionalità nel panorama televisivo italiano. Nonostante il passaggio su una nuova rete, il programma mantiene salda la sua posizione di rilievo, a differenza di altre trasmissioni che registrano ascolti meno soddisfacenti.

La forza di “Che tempo che fa” risiede nella sua capacità di offrire contenuti variegati e di spessore, spaziando dalla cronaca alla storia, dallo spettacolo al sociale, dalla salute alla legalità. Ospiti di calibro internazionale, come Liliana Segre, Papa Francesco, Roberto Saviano e Barack Obama, hanno arricchito il programma con interviste e approfondimenti memorabili. Questa varietà tematica e la qualità degli interventi contribuiscono a mantenere alta l’attenzione del pubblico e a distinguere il talk show nel palinsesto televisivo.

Fabio Fazio, con la sua conduzione equilibrata e competente, è riuscito a creare un format che coniuga intrattenimento e informazione, offrendo al pubblico un prodotto televisivo di alto livello. La sua professionalità e la cura nella scelta degli ospiti e degli argomenti trattati sono elementi chiave che hanno permesso al programma di mantenere elevati standard qualitativi, anche dopo il trasferimento su una nuova rete.

In contrasto, altre trasmissioni, pur avendo conduttori di spicco, stanno affrontando sfide significative in termini di ascolti. Questo scenario evidenzia come la combinazione di contenuti di qualità, una conduzione esperta e la capacità di adattarsi ai cambiamenti siano fattori determinanti per il successo nel competitivo mondo della televisione italiana.

Gli ascolti del 2 febbraio

Il programma ha registrato ascolti eccellenti nella serata di domenica 2 febbraio 2025.

Secondo i dati Auditel, la trasmissione ha attirato quasi 1,7 milioni di spettatori (1.658.000), pari all’8,2% di share, posizionandosi come il terzo programma più seguito della serata. Durante il picco d’ascolto, “Che tempo che fa” ha sfiorato i 2 milioni di telespettatori, raggiungendo un picco di share del 9,9%.

Anche le diverse segmentazioni del programma hanno ottenuto risultati significativi:

“L’Anteprima” : 1.358.000 spettatori con il 6,6% di share.

: 1.358.000 spettatori con il 6,6% di share. “Il Tavolo” : 885.000 spettatori pari al 7,1% di share.

: 885.000 spettatori pari al 7,1% di share. “Che tempo che farà”: 601.000 spettatori e il 3,2% di share.

Sui social media, l’hashtag #CTCF ha generato circa 230.000 interazioni, confermandosi come il programma più commentato della serata.

Questi risultati testimoniano la capacità di Fabio Fazio di mantenere elevati standard qualitativi e di attrarre un vasto pubblico, anche su una rete diversa. In un contesto televisivo competitivo, dove altri programmi registrano ascolti meno soddisfacenti, “Che tempo che fa” si distingue per la sua formula vincente che unisce approfondimento e intrattenimento.