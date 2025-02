Carolina Lussana a Milano: un confronto sulla giustizia tributaria

Oggi venerdì 7 febbraio, Milano ha ospitato un importante incontro sulla giustizia tributaria, che ha visto la partecipazione dell’Onorevole Avvocato Carolina Lussana, presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. La giornata si è aperta con una visita alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, per poi proseguire con un incontro istituzionale che ha riunito i principali attori del settore.

Durante l’appuntamento, svoltosi nella prestigiosa Sala Gualdoni del Palazzo di Giustizia, la presidente Lussana e il presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, il dottor Mauro Vitello, hanno offerto un quadro aggiornato sulle sfide e le opportunità della giustizia tributaria, con particolare attenzione all’attuazione della riforma del 2022.

L’incontro è stato preceduto dai saluti istituzionali dei vertici della magistratura milanese e ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra magistrati, avvocati e professionisti del settore, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema e garantire maggiore certezza del diritto.

Nel corso della discussione, sono stati approfonditi temi cruciali per cittadini e imprese, tra cui la velocizzazione dei processi, la coerenza della giurisprudenza e l’impatto della riforma del 2022. In particolare, i partecipanti hanno analizzato le prime esperienze applicative della riforma, evidenziandone i punti di forza e le possibili aree di miglioramento.

“Una visita per conoscere lo stato di salute delle corti di giustizia tributaria della Lombardia e per far sentire la vicinanza ai nostri giudici che nonostante le difficoltà di organico a fronte di sempre maggiori adempimenti e responsabilità hanno dimostrato un elevato tasso di professionalità e produttività. È superiore a 5 miliardi di euro il valore complessivo del contenzioso tributario affidato alle corti della Lombardia con un tasso di smaltimento pari ad oltre il 93% per il primo grado e al 99% per il secondo grado; riuscendo quasi a pareggiare il numero delle cause pervenute e di quelle definite”