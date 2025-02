Carlo Conti annuncia: “Il testo di Bella Stronza sarà adattato ai tempi”

Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, ha rivelato che il brano “Bella Stronza” di Marco Masini subirà un adattamento per renderlo più attuale. L’annuncio è avvenuto durante la puntata di “5 minuti” condotta da Bruno Vespa, in onda questa sera.

Una “versione 2.0” per il brano iconico

Secondo le anticipazioni di stampa, Conti ha rassicurato il pubblico riguardo ai contenuti del brano, che sarà riproposto sul palco dell’Ariston venerdì sera:

“Dovete ascoltarlo perché sarà una versione 2.0, una versione nuova di quel brano di Marco Masini. Sarà adattata ai tempi. Resterà quel titolo.”

L’annuncio ha destato curiosità tra i fan, che si chiedono come verrà rielaborato il testo del brano, noto per la sua forte carica emotiva e per il linguaggio diretto.

Un classico della musica italiana torna in scena

“Bella Stronza”, pubblicata nel 1995, è uno dei brani più iconici di Marco Masini. Il testo, caratterizzato da toni aspri e da un linguaggio crudo, racconta la sofferenza per una relazione finita. Con questo adattamento, l’intento è probabilmente quello di rendere la canzone più in linea con la sensibilità contemporanea senza stravolgerne l’essenza.

Non resta che attendere venerdì per scoprire come sarà trasformata questa nuova versione del celebre brano.