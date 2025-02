Il 3 febbraio 2025 ha rappresentato una giornata cruciale per il calciomercato di Serie A, con diverse trattative concluse nelle ultime ore disponibili. Le squadre italiane hanno lavorato intensamente per chiudere colpi in entrata e cessioni strategiche, rinforzando le proprie rose in vista della seconda parte della stagione.

Milan: colpi in attacco e centrocampo

Joao Felix (depositphotos)

Il Milan ha chiuso la sessione invernale con diversi innesti, puntando su giocatori di talento per rafforzare il reparto offensivo:

João Félix : L’attaccante portoghese arriva dal Chelsea con la formula del prestito oneroso .

: L’attaccante portoghese arriva dal con la formula del . Riccardo Sottil : L’esterno offensivo si trasferisce dalla Fiorentina , aggiungendo imprevedibilità alla manovra rossonera.

: L’esterno offensivo si trasferisce dalla , aggiungendo imprevedibilità alla manovra rossonera. Warren Bondo : Il giovane centrocampista francese lascia il Monza per unirsi ai rossoneri.

: Il giovane centrocampista francese lascia il per unirsi ai rossoneri. Santiago Giménez: L’attaccante messicano arriva dal Feyenoord, rafforzando il reparto avanzato.

Fiorentina: grandi manovre in entrata e uscita

Calciomercato Serie A, gli affari dell'ultimo giorno: tutti i movimenti del 3 febbraio 2025

La Fiorentina è stata tra le squadre più attive, con acquisti mirati e diverse cessioni:

Nicolò Fagioli : Il centrocampista arriva dalla Juventus per una cifra complessiva di 19 milioni di euro , suddivisa tra prestito oneroso e obbligo di riscatto in caso di qualificazione europea.

: Il centrocampista arriva dalla per una cifra complessiva di , suddivisa tra prestito oneroso e obbligo di riscatto in caso di qualificazione europea. Nicolò Zaniolo : Ritorno in maglia viola per il trequartista, acquistato in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

: Ritorno in maglia viola per il trequartista, acquistato in al verificarsi di determinate condizioni. Cher Ndour: Il giovane talento italiano lascia il PSG per trasferirsi a Firenze con un’operazione da 5 milioni di euro, con i francesi che manterranno il 50% sulla futura rivendita.

Cessioni:

Christian Kouamé : Prestito all’ Empoli .

: Prestito all’ . Nicolás Valentini : Prestito all’ Hellas Verona .

: Prestito all’ . Cristiano Biraghi: Prestito al Torino con diritto di riscatto.

Napoli: sostituzione per Kvaratskhelia

Dopo la partenza di Kvaratskhelia, il Napoli ha chiuso per un nuovo innesto offensivo:

Noah Okafor: L’attaccante svizzero arriva in prestito dal Milan per garantire più soluzioni a Garcia.

Roma: rinforzi per Mourinho

Anche la Roma ha lavorato fino all’ultimo per chiudere operazioni importanti:

Lucas Gourna-Douath : Il centrocampista arriva dal Salisburgo per aumentare la qualità in mediana.

: Il centrocampista arriva dal per aumentare la qualità in mediana. Salah-Eddine: Il difensore è stato prelevato dal Twente, con il contratto depositato negli ultimi minuti del mercato.

Juventus: un nuovo difensore e una cessione importante

La Juventus ha concentrato le operazioni su un difensore d’esperienza:

Lloyd Kelly: Dopo aver risolto problemi burocratici, il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo del difensore dal Newcastle.

Cessioni:

Nicolò Fagioli alla Fiorentina.

Fagioli in Juventus – Torino (depositphotos)

Inter: un colpo a centrocampo

L’Inter ha rinforzato il centrocampo con un giovane talento:

Luka Sučić: Il centrocampista croato arriva dal Salisburgo, aggiungendo qualità e prospettiva alla rosa nerazzurra.

Torino: un attaccante dal Reims

Il Torino ha puntato su un rinforzo per il reparto offensivo:

Amine Salama: L’attaccante classe 2000 arriva dal Reims con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro.

Altri affari conclusi

Oltre ai movimenti principali, altre squadre hanno finalizzato operazioni strategiche:

Andrea Belotti : L’attaccante lascia la Roma e si trasferisce al Benfica .

: L’attaccante lascia la e si trasferisce al . Ionuț Radu : Il portiere si accasa al Venezia .

: Il portiere si accasa al . Silvere Ganvoula : Il Monza rafforza l’attacco con il bomber dello Young Boys .

: Il rafforza l’attacco con il bomber dello . Marco Sala: Il Lecce trova il sostituto di Dorgu acquistando il terzino dal Como.

