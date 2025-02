Cagliari-Lazio 1-2: vittoria biancoceleste, Zaccagni e Castellanos decisivi

La Lazio espugna l’Unipol Domus di Cagliari con un successo per 2-1 nella sfida contro il Cagliari del 3 febbraio 2025. Grazie ai gol di Mattia Zaccagni e Valentín ‘Taty’ Castellanos, i biancocelesti consolidano la loro posizione nelle zone alte della classifica di Serie A, mentre il Cagliari resta in difficoltà nella lotta per la salvezza.

Primo tempo equilibrato, Zaccagni sblocca il match

La gara inizia con entrambe le squadre determinate a imporsi. Il Cagliari, sostenuto dal pubblico di casa, cerca di creare pericoli con incursioni di Luvumbo e Viola, ma la difesa laziale si chiude bene. La Lazio, dal canto suo, gestisce meglio il possesso palla e cerca di costruire con calma.

Il primo squillo arriva al 25° minuto, quando Felipe Anderson prova la conclusione da fuori area, trovando la pronta risposta di Scuffet. Il Cagliari risponde con un’azione orchestrata da Viola, che serve Petagna, il cui tiro viene neutralizzato da Provedel.

Al 41° minuto, la Lazio trova il vantaggio: azione corale ben costruita dai biancocelesti, con Luis Alberto che serve in profondità Zaccagni. L’esterno offensivo si inserisce con tempismo e batte Scuffet con un preciso diagonale, portando la Lazio avanti 1-0 prima dell’intervallo.

Secondo tempo: reazione del Cagliari e gol vittoria di Castellanos

Nella ripresa, il Cagliari entra in campo con maggiore aggressività, cercando subito il pareggio. Al 56° minuto, la squadra di Ranieri concretizza gli sforzi: Nicolas Viola batte un corner preciso, trovando Roberto Piccoli, che di testa anticipa la difesa laziale e insacca alle spalle di Provedel per l’1-1.

Dopo il pareggio, la Lazio non si scompone e riprende a macinare gioco. Al 64° minuto, arriva il nuovo vantaggio biancoceleste: Zaccagni, autore di una prestazione superlativa, effettua un assist perfetto per Castellanos, che a pochi passi dalla porta non sbaglia e realizza il gol del definitivo 2-1.

Il Cagliari tenta una reazione nei minuti finali con un’azione pericolosa di Pavoletti, ma la difesa della Lazio regge bene e porta a casa tre punti fondamentali.

Statistiche del match

Possesso palla : Lazio 61% – Cagliari 39%

: Lazio 61% – Cagliari 39% Tiri totali : Lazio 7 – Cagliari 12

: Lazio 7 – Cagliari 12 Tiri in porta : Lazio 5 – Cagliari 3

: Lazio 5 – Cagliari 3 Corner : Lazio 4 – Cagliari 6

: Lazio 4 – Cagliari 6 Falli commessi: Lazio 12 – Cagliari 15

Implicazioni per la classifica

Grazie a questo successo, la Lazio rafforza la sua posizione nella corsa per la qualificazione alla Champions League, avvicinandosi alla terza posizione occupata dall’Atalanta. Per il Cagliari, invece, la sconfitta rappresenta un’altra battuta d’arresto nella lotta per la salvezza, con la squadra sarda che resta nelle ultime posizioni della classifica.

