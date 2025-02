Cagliari – Lazio: probabili formazioni, orario e dove vederla in diretta

La 23ª giornata di Serie A si chiude con un posticipo importante tra Cagliari e Lazio, in programma oggi, lunedì 3 febbraio 2025, alle 20:45. Il match si giocherà all’Unipol Domus di Cagliari, dove i rossoblù cercheranno di sfruttare il fattore campo per conquistare punti preziosi.

La sfida vede due squadre con obiettivi differenti: da una parte il Cagliari, che vuole allontanarsi dalla zona retrocessione, dall’altra la Lazio, intenzionata a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Entrambe le formazioni arrivano da risultati negativi e puntano al riscatto.

Dove vedere Cagliari – Lazio in diretta

Per seguire il match in diretta, ecco le opzioni disponibili:

Televisione : la partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN .

: la partita sarà trasmessa in esclusiva su . Streaming: gli abbonati potranno guardare il match in streaming tramite l’app di DAZN, disponibile su smart TV, smartphone, tablet e PC.

Probabili formazioni

Gli allenatori Nicola e Baroni hanno ancora qualche dubbio sulle scelte finali, ma ecco le probabili formazioni in vista del match.

Cagliari (4-2-3-1)

Portiere : Caprile

: Difensori : Zappa, Mina, Luperto, Obert

: Centrocampisti : Makoumbou, Adopo

: Trequartisti : Zortea, Gaetano, Felici

: Attaccante : Piccoli

: Allenatore: Nicola

Lazio (4-2-3-1)

Portiere : Provedel

: Difensori : Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini

: Centrocampisti : Guendouzi, Rovella

: Trequartisti : Isaksen, Dia, Zaccagni

: Attaccante : Castellanos

: Allenatore: Baroni

Sfida tra due squadre in cerca di riscatto

Il Cagliari, dopo una serie di risultati altalenanti, ha bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione e ritrovare fiducia. La squadra di Nicola proverà a sfruttare il calore del pubblico per mettere in difficoltà la Lazio e strappare punti fondamentali.

Dall’altra parte, la Lazio ha ambizioni europee e vuole rilanciarsi dopo gli ultimi risultati negativi. La squadra di Baroni cercherà di imporsi con il suo gioco per consolidare la propria posizione in classifica.

Le prossime ore saranno decisive per confermare le scelte definitive di formazione, ma si preannuncia una gara combattuta con entrambe le squadre alla ricerca di punti pesanti.