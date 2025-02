Buongiorno Benessere, sabato 8 febbraio su Rai 1: ospiti, temi e consigli per la salute

Sabato 8 febbraio, alle 10:30 su Rai 1, torna Buongiorno Benessere, il programma dedicato alla salute e al benessere condotto da Vira Carbone. Anche in questa puntata, esperti di diverse discipline offriranno approfondimenti e consigli pratici su prevenzione, nutrizione e cura del corpo.

Le infezioni stagionali: intervista con Matteo Bassetti

Ad aprire la puntata sarà il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, che offrirà un quadro aggiornato sulle infezioni stagionali. Durante il suo intervento, risponderà alle domande dei telespettatori e fornirà consigli pratici sulla prevenzione.

Testa pesante e mancanza di forze: le risposte degli esperti

Il professor Piero Barbanti, docente di Neurologia all'IRCCS Università San Raffaele di Roma, approfondirà il fenomeno della testa pesante, spiegandone le cause e suggerendo strategie per contrastarlo.

Il professor Ezio Di Flaviano, medico dietologo, analizzerà il problema della mancanza di forze, spesso legato a squilibri nutrizionali, fornendo indicazioni sui corretti apporti alimentari per recuperare energia e vitalità.

Focus su salute metabolica e prevenzione

Il professor Dario Pitocco, diabetologo del Policlinico Gemelli di Roma, interverrà per spiegare come tenere sotto controllo la glicemia, con un'attenzione particolare all'alimentazione e allo stile di vita sano.

Il professor Luca Malvezzi, primario di Otorinolaringoiatria presso l'Humanitas di Milano, fornirà consigli su come affrontare i mali di stagione e gestire le piccole emergenze di primo soccorso.

Approfondimenti scientifici e benessere fisico

Il professor Valerio Rossi Albertini, fisico del CNR, parteciperà alla puntata per un focus su aspetti scientifici legati alla salute.

Il professor Giovanni Di Giacomo, docente di Fisioterapia Applicata allo Sport all'Università di Siena, parlerà delle problematiche all'anca e delle soluzioni per prevenirle e curarle.

Benessere psicologico e cura del corpo

La dottoressa Simona Abate, psicologa dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea di Roma, approfondirà il tema del "mal d'amore", analizzando il suo impatto sul benessere mentale.

La dottoressa Fiorella Donati, specialista in medicina plastica e ricostruttiva, concluderà la puntata con uno spazio dedicato alla cura del viso e del corpo.

Dove e quando vedere Buongiorno Benessere

L’appuntamento con Buongiorno Benessere è per sabato 8 febbraio alle 10:30 su Rai 1. La puntata sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, per chi desidera rivedere i consigli e gli approfondimenti degli esperti.