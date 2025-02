Bologna-Como: probabili formazioni, orario e dove vederla in diretta

Oggi, sabato 1 febbraio 2025, lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna sarà il palcoscenico dell’attesa sfida tra Bologna e Como, valida per la 23ª giornata di Serie A. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:45.

Dove vedere la partita

I tifosi potranno seguire la partita in diretta su DAZN e sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport. Per lo streaming, oltre a DAZN, sono disponibili le piattaforme Sky Go e Now.

Arbitro e assistenti

La direzione della gara è affidata all’arbitro Massimi, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Moro. Il quarto uomo sarà Dionisi, mentre al VAR opereranno Mazzoleni e Guida.

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1):

Portiere : Łukasz Skorupski

: Difensori : Emil Holm , Sam Beukema , Jhon Lucumí , Charalampos Lykogiannis

: , , , Centrocampisti : Remo Freuler , Tommaso Pobega

: , Trequartisti : Dan Ndoye , Mikkel Odgaard , Nicolás Domínguez

: , , Attaccante: Thijs Dallinga

Como (4-2-3-1):

Portiere : Jean Butez

: Difensori : Larsen Engelhardt , Edoardo Goldaniga , Andrea Dossena , Felipe Jack

: , , , Centrocampisti : Lucas Da Cunha , Maxence Caqueret

: , Trequartisti : Gabriel Strefezza , Nicolás Paz , Hamza Fadera

: , , Attaccante: Patrick Cutrone

Analisi pre-partita

Il Bologna, guidato da Vincenzo Italiano, arriva a questa sfida con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica e riscattarsi dopo l’eliminazione dalla Champions League. Nonostante le assenze di giocatori chiave come Riccardo Orsolini e Lewis Ferguson, la squadra emiliana può contare sul rientro di Jhon Lucumí in difesa e sulla solidità del centrocampo garantita da Remo Freuler e Tommaso Pobega. In attacco, il ballottaggio tra Thijs Dallinga e Gonzalo Castro potrebbe risolversi a favore del primo, autore di buone prestazioni nelle ultime uscite.

Il Como, allenato da Cesc Fàbregas, si presenta al Dall’Ara con l’intento di allontanarsi dalla zona retrocessione. La squadra lombarda deve fare i conti con diverse assenze, soprattutto in difesa, dove mancheranno Van der Brempt, Kempf e Alberto Moreno. A centrocampo, l’assenza di Sergi Roberto potrebbe offrire l’opportunità al giovane Felipe Jack di mettersi in mostra. In attacco, il ritorno dal primo minuto di Patrick Cutrone potrebbe rappresentare una soluzione offensiva importante per i lariani.

Precedenti e statistiche

Nei 19 precedenti tra le due squadre, il Como ha ottenuto 8 vittorie, il Bologna 5, mentre 6 sono stati i pareggi. Nella gara d’andata, disputata alla quarta giornata, le due formazioni hanno pareggiato 2-2, con un’autorete di Casale e le reti di Cutrone, Castro e Iling-Junior.

Condizioni meteo

Le previsioni meteo per Bologna indicano una giornata caratterizzata da pioggia e pioggerella occasionali, con temperature massime intorno ai 10°C e minime di 6°C. È stato emesso un allarme giallo per pioggia in vigore fino a domenica alle 0:59 CET.

Curiosità

Il tecnico del Como, Cesc Fàbregas , ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea, sta affrontando la sua prima esperienza da allenatore in Italia.

, ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea, sta affrontando la sua prima esperienza da allenatore in Italia. Il Bologna, sotto la guida di Vincenzo Italiano, ha mostrato un gioco propositivo e offensivo, caratterizzato da un possesso palla efficace e da una pressione alta sugli avversari.

Quote e pronostici

Secondo i principali bookmaker, il Bologna è favorito per la vittoria, con una quota di 1.85. Il successo esterno del Como è quotato a 4.00, mentre il pareggio è offerto a 3.45. Considerando lo stile di gioco offensivo di entrambe le squadre, il pronostico “gol” (entrambe le squadre segnano) è quotato a 1.77.