Bologna-Como 2-0: vittoria solida dei rossoblù con gol di De Silvestri e Fabbian

Bologna, 2 febbraio 2025 – Il Bologna supera il Como con un netto 2-0, confermando il suo ottimo stato di forma e consolidando la propria posizione nella parte alta della classifica di Serie A. La squadra di Thiago Motta ha dominato la partita allo stadio Renato Dall’Ara, sfruttando al meglio le occasioni create e l’inferiorità numerica degli avversari, rimasti in dieci uomini già nel primo tempo.

Primo tempo: Bologna in controllo e Como in difficoltà

L’incontro è iniziato con il Bologna che ha imposto il proprio ritmo, pressando alto e cercando di sfondare le linee difensive del Como. I rossoblù hanno creato diverse occasioni nei primi minuti, con Riccardo Orsolini e Zirkzee molto attivi sulla trequarti.

Il vantaggio è arrivato al 25° minuto: su un preciso calcio piazzato battuto da Charalampos Lykogiannis, il veterano Lorenzo De Silvestri si è inserito perfettamente in area e, con un colpo di testa preciso, ha insaccato alle spalle del portiere comasco.

La situazione per il Como si è complicata ulteriormente al 38° minuto, quando Alieu Fadera è stato espulso per somma di ammonizioni, lasciando i suoi in inferiorità numerica.

Secondo tempo: Fabbian chiude la partita

Nella ripresa, il Bologna ha gestito il possesso con intelligenza, senza lasciare spazi per le ripartenze del Como. Gli ospiti hanno tentato di reagire, ma la difesa rossoblù ha concesso pochissimo.

Il gol del 2-0 è arrivato al 66° minuto: dopo un’azione ben costruita sulla sinistra, Juan Miranda ha servito un cross preciso per Giovanni Fabbian, che con grande freddezza ha battuto il portiere avversario con un colpo di testa ravvicinato.

Nonostante qualche tentativo del Como, tra cui una punizione insidiosa di Nico Paz respinta da Lukasz Skorupski, il risultato non è più cambiato.

Migliori in campo

Lorenzo De Silvestri : protagonista con il gol che ha sbloccato la partita e una prestazione difensiva solida.

Giovanni Fabbian : entrato nella ripresa, ha chiuso il match con il gol del raddoppio.

: entrato nella ripresa, ha chiuso il match con il gol del raddoppio. Juan Miranda: ottima spinta sulla fascia sinistra e assist perfetto per il secondo gol.

Dichiarazioni post-partita

Lorenzo De Silvestri : “Felice per il gol e per la vittoria della squadra. Dedico questa rete a mia moglie e a nostro figlio in arrivo”.

Giovanni Fabbian: "Voglio farmi trovare pronto quando il mister mi chiama in causa. Ottima vittoria, continuiamo così".

Classifica e prossimi impegni

Con questa vittoria, il Bologna sale ulteriormente in classifica e consolida le proprie ambizioni europee, estendendo la striscia positiva a sette partite senza sconfitte. Il Como, invece, resta a ridosso della zona retrocessione, con appena due punti di vantaggio sulle squadre in lotta per la salvezza.

Bologna : la prossima sfida sarà contro la Fiorentina , in un match chiave per le ambizioni europee.

Como: dovrà affrontare la Juventus, in un incontro che si preannuncia molto complicato.

Analisi tattica

Il Bologna ha mostrato una grande organizzazione difensiva e una gestione del possesso palla efficace. Gli uomini di Thiago Motta hanno sfruttato le fasce per creare superiorità numerica e sono stati bravi a colpire su situazioni da palla inattiva.

Il Como, invece, ha subito l’espulsione di Fadera, che ha inevitabilmente condizionato il piano gara di Cesc Fàbregas. La squadra lombarda ha faticato a costruire occasioni da gol e ha mostrato difficoltà nel contenere le incursioni laterali degli avversari.

Statistiche del match