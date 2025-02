Bill Gates ospite a Che tempo che fa il 9 febbraio 2025: dove vederlo e cosa aspettarsi

Bill Gates sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa domenica 9 febbraio 2025. L’appuntamento, in esclusiva per la televisione italiana, andrà in onda sul NOVE e sarà disponibile anche in streaming su discovery+. L’evento coincide con l’uscita dell’autobiografia di Gates, “Source Code – I miei inizi”, pubblicata in Italia da Mondadori e rilasciata in contemporanea mondiale il 4 febbraio 2025.

Questa non sarà la prima apparizione di Bill Gates nel talk show di Fabio Fazio. L’imprenditore e filantropo statunitense è stato ospite della trasmissione già nel 2004 e nel 2021. Tuttavia, questa nuova intervista promette di essere particolarmente interessante, in quanto offrirà uno sguardo approfondito sulla vita e sulla carriera di uno dei protagonisti più influenti del mondo tecnologico.

“Source Code – I miei inizi”: il racconto delle origini di Bill Gates

Il libro “Source Code – I miei inizi” è il primo volume di una trilogia di memorie che Bill Gates ha in programma di pubblicare. Questa prima parte copre un periodo che va dall’infanzia fino alla fine degli anni ’70, con un focus su eventi fondamentali come la firma del primo contratto di Microsoft con Apple.

Nel volume, Gates racconta:

L’infanzia e il rapporto con la famiglia;

e il rapporto con la famiglia; Le prime passioni e l’interesse precoce per i computer;

e l’interesse precoce per i computer; Gli anni scolastici e l’incontro con Paul Allen , cofondatore di Microsoft ;

e l’incontro con , cofondatore di ; Le prime esperienze nel mondo della programmazione e l’avvio della carriera imprenditoriale;

nel mondo della programmazione e l’avvio della carriera imprenditoriale; La fondazione di Microsoft e la rivoluzione dell’informatica.

La narrazione offre un punto di vista intimo e personale, mettendo in luce non solo i successi ma anche le difficoltà e le sfide affrontate dal giovane Gates.

Dalle fughe notturne ai computer ai primi passi di Microsoft

La storia di Bill Gates è costellata di episodi che evidenziano il suo talento e la sua determinazione. Nel libro, l’imprenditore racconta di come, ancora adolescente, trascorresse le notti in un centro informatico vicino a casa per imparare a programmare.

L’incontro con Paul Allen segna una svolta: i due iniziano a lavorare insieme su progetti innovativi, sviluppando software capaci di trasformare l’informatica. Nel 1975, fondano Microsoft, con l’obiettivo di sviluppare sistemi operativi e software per il nascente mercato dei personal computer.

Uno dei primi successi arriva con lo sviluppo di Altair BASIC, un interprete per il linguaggio BASIC progettato per il computer Altair 8800. Questo segna l’inizio dell’ascesa di Microsoft e apre la strada alla rivoluzione informatica che avrebbe cambiato il mondo.

Cosa aspettarsi dall’intervista a Che tempo che fa

L’intervista di Bill Gates a Che tempo che fa sarà un’opportunità unica per approfondire la sua visione sul mondo della tecnologia, dell’innovazione e della filantropia. Tra i temi che potrebbero essere affrontati:

Il futuro della tecnologia e l’evoluzione dell’intelligenza artificiale;

e l’evoluzione dell’intelligenza artificiale; Il ruolo della filantropia , con particolare attenzione ai progetti della Bill & Melinda Gates Foundation ;

, con particolare attenzione ai progetti della ; Le sfide ambientali e l’importanza della sostenibilità;

e l’importanza della sostenibilità; Il rapporto con il passato, attraverso il racconto delle sue esperienze personali e professionali.

Con oltre quarant’anni di carriera alle spalle, Bill Gates continua a essere una figura di riferimento nel panorama globale. L’intervista con Fabio Fazio offrirà sicuramente spunti di riflessione e aneddoti interessanti per tutti gli appassionati di tecnologia e innovazione.