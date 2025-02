BellaMa’, speciale Sanremo 2025 dal 10 al 17 febbraio su Rai 2

Sei puntate speciali dedicate al Festival di Sanremo 2025, con un cast stellare in studio e inviati d’eccezione in Riviera. A partire da lunedì 10 febbraio, alle 15:25 su Rai 2, BellaMa’, il varietà del pomeriggio condotto da Pierluigi Diaco, celebrerà la kermesse canora con un format arricchito da ospiti, esibizioni e collegamenti in diretta.

Pierluigi Diaco e Nancy Brilli alla conduzione

In questa settimana speciale, Pierluigi Diaco sarà affiancato dalla grande Nancy Brilli per commentare il Festival dallo Studio 1 della Dear-Fabrizio Frizzi di Roma. Ad arricchire lo show:

Valeria Marini , con la sua energia travolgente.

Rita Forte e Manuela Villa , che reinterpreteranno le canzoni più amate della storia di Sanremo.

La resident band gli Infieri , che accompagnerà le esibizioni live.

, che accompagnerà le esibizioni live. I ballerini Oreste Gaudio e Tommaso Stanzani, protagonisti del corpo di ballo di BellaMa’.

Gli inviati in diretta da Sanremo

Già dalla prima puntata, il programma offrirà un collegamento costante con Sanremo, grazie alla presenza di quattro inviati speciali:

Roberta Capua , dalla postazione davanti al Teatro Ariston .

Marianna Morandi , dalla SIAE Lounge , per svelare retroscena esclusivi.

Domenico Restuccia , in diretta dalla porta carraia dell'Ariston , per cogliere ogni dettaglio dal backstage.

, in diretta dalla , per cogliere ogni dettaglio dal backstage. Angela Achilli, dal lungomare di Sanremo, dove ogni giorno farà cantare ai fan le hit dei 29 cantanti in gara.

Ultima puntata speciale lunedì 17 febbraio

Dopo una settimana di emozioni e spettacolo, lunedì 17 febbraio, gli inviati di ritorno da Sanremo si uniranno al cast in studio per:

Commentare l’ esito del Festival .

. Analizzare i momenti più iconici della 75ª edizione della kermesse .

. Tirare le somme sulla gara e sulle canzoni che hanno fatto più discutere.

Dove e quando vedere BellaMa’ Speciale Sanremo

L’appuntamento con BellaMa’ Speciale Sanremo è dal 10 al 17 febbraio alle 15:25 su Rai 2. Tutte le puntate saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay, per chi desidera rivedere gli approfondimenti e le esibizioni live.