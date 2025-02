Atalanta-Torino 1-1: pari al Gewiss Stadium, Milinkovic-Savic para un rigore

L’Atalanta non va oltre l’1-1 contro il Torino in una sfida equilibrata al Gewiss Stadium. I nerazzurri, dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo con Berat Djimsiti, si sono fatti raggiungere da un colpo di testa di Guillermo Maripán. Nella ripresa, un rigore fallito da Mateo Retegui ha impedito alla squadra di Gian Piero Gasperini di conquistare i tre punti.

Primo tempo: botta e risposta tra Djimsiti e Maripán

La partita si è aperta con un’Atalanta aggressiva, intenzionata a fare la partita. I padroni di casa hanno dominato il possesso palla, cercando spazi nella compatta difesa del Torino.

Dopo diversi tentativi neutralizzati, il vantaggio nerazzurro è arrivato al 35° minuto: su calcio d’angolo battuto da Teun Koopmeiners, il difensore Berat Djimsiti ha svettato in area e con un colpo di testa preciso ha infilato il pallone in rete, superando Vanja Milinkovic-Savic.

La reazione del Torino è stata immediata. Al 40° minuto, su una punizione dalla trequarti calciata da Valentino Lazaro, il centrale Guillermo Maripán ha colpito di testa indisturbato, insaccando la palla nell’angolo basso e firmando il pareggio.

Secondo tempo: rigore sbagliato e difese protagoniste

Nella ripresa, l’Atalanta ha provato a riportarsi in vantaggio con una serie di azioni pericolose orchestrate da Charles De Ketelaere e Mario Pasalic.

L’occasione più ghiotta è arrivata al 74° minuto, quando l’arbitro ha concesso un calcio di rigore ai bergamaschi per un fallo di Alessandro Buongiorno su Mateo Retegui. Lo stesso Retegui si è presentato sul dischetto, ma il suo tiro è stato neutralizzato da Vanja Milinkovic-Savic, autore di un grande intervento che ha mantenuto il punteggio sull’1-1.

Negli ultimi minuti, il Torino ha tentato di colpire in ripartenza, mentre l’Atalanta ha spinto fino al triplice fischio, senza però trovare il colpo vincente.

Le prestazioni individuali

Berat Djimsiti : autore del gol atalantino, ha dominato nei duelli aerei e si è rivelato una sicurezza in difesa.

: autore del gol atalantino, ha dominato nei duelli aerei e si è rivelato una sicurezza in difesa. Guillermo Maripán : perfetto nell’inserimento sul calcio piazzato, ha mostrato solidità per tutta la gara.

: perfetto nell’inserimento sul calcio piazzato, ha mostrato solidità per tutta la gara. Vanja Milinkovic-Savic : decisivo con la parata sul rigore, ha salvato il Torino nei momenti più delicati.

: decisivo con la parata sul rigore, ha salvato il Torino nei momenti più delicati. Mateo Retegui: sfortunato dal dischetto, ha faticato a trovare spazi nella retroguardia granata.

Implicazioni per la classifica

Questo pareggio lascia l’Atalanta al terzo posto in classifica con 47 punti, a tre lunghezze dall’Inter e a sei dalla capolista Napoli. La lotta per la zona Champions resta aperta, ma la mancata vittoria è un’occasione persa per avvicinarsi alle prime due.

Il Torino, invece, si conferma una squadra difficile da affrontare e rimane undicesimo con 27 punti, a metà classifica e in corsa per un piazzamento europeo.

Prossimi impegni