Assegno unico universale febbraio 2025: novità, importi e scadenze ISEE

L’Assegno Unico Universale (AUU) per i figli a carico è stato aggiornato per il 2025, introducendo diverse novità riguardanti importi, soglie ISEE e procedure di rinnovo. Con l’inflazione che incide sulle spese familiari, l’adeguamento delle somme erogate diventa fondamentale per molte famiglie italiane.

Aggiornamento degli importi e nuove soglie ISEE

A partire dal 1° gennaio 2025, gli importi dell’Assegno Unico Universale sono stati rivalutati dello 0,8% in base all’inflazione. Di conseguenza:

L’importo massimo mensile per ciascun figlio è stato portato a 200,99 euro per le famiglie con un ISEE fino a 17.227,33 euro .

per le famiglie con un . L’importo minimo mensile è ora di 57,45 euro per le famiglie con un ISEE superiore a 45.824,71 euro.

Questo adeguamento è pensato per garantire maggiore supporto economico alle famiglie con figli a carico, in un contesto economico ancora complesso.

Rinnovo automatico e aggiornamento dell’ISEE

Per chi ha già una domanda in stato “accolta”, l’erogazione dell’Assegno Unico Universale proseguirà automaticamente senza necessità di presentare una nuova domanda. Tuttavia, è necessario:

Aggiornare l’ ISEE per il 2025 tramite la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) .

tramite la . In caso di mancato aggiornamento dell’ISEE, l’INPS erogherà automaticamente l’importo minimo.

Tempistiche dei pagamenti di febbraio 2025

Per il mese di febbraio 2025, i pagamenti dell’Assegno Unico Universale sono previsti nelle seguenti date:

15-17 febbraio per i beneficiari già attivi.

per i beneficiari già attivi. Per chi ha presentato nuove domande o modifiche, il pagamento avverrà a fine mese.

Le famiglie che hanno già ricevuto l’assegno nei mesi precedenti non dovranno fare alcuna operazione aggiuntiva per ricevere l’accredito.

Maggiorazioni previste per il 2025

Per l’anno 2025, sono confermate le seguenti maggiorazioni:

Aumento per figli con disabilità , con importi variabili in base alla condizione.

, con importi variabili in base alla condizione. Bonus per madri under 21 , che prevede un incremento per le giovani madri.

, che prevede un incremento per le giovani madri. Maggiorazione per il secondo percettore di reddito , destinata alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano.

, destinata alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. Incremento per i figli successivi al secondo, con un’aggiunta mensile per ogni figlio oltre il secondo.

Inoltre, per i mesi di gennaio e febbraio 2025, è prevista una maggiorazione transitoria per compensare eventuali perdite rispetto al regime precedente per i nuclei con ISEE inferiore a 25.000 euro, che nel 2021 avevano percepito l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) per figli minori.

Presentazione della DSU e scadenze importanti

Per garantire il corretto calcolo dell’Assegno Unico Universale, è necessario:

Presentare la DSU aggiornata entro il 28 febbraio 2025 .

entro il . In caso di mancata presentazione, l’ INPS erogherà l’importo minimo.

erogherà l’importo minimo. Se la DSU viene presentata entro il 30 giugno 2025, verranno riconosciuti gli arretrati a partire da marzo.

Dove trovare ulteriori informazioni

Per consultare le tabelle aggiornate degli importi e verificare lo stato della propria domanda, è possibile visitare il sito ufficiale dell’INPS o rivolgersi ai patronati per assistenza nella compilazione della DSU.