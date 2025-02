Amici vs X Factor: chi ha creato più star della musica italiana?

I cantanti usciti da Amici e X Factor hanno dominato la scena musicale italiana negli ultimi due decenni, con un dato sorprendente: dal 2009 a oggi, cinque vincitori su sette del Festival di Sanremo provengono proprio da questi talent show.

Infatti, mentre Amici si distingue come il talent show più longevo d’Italia con 14 edizioni all’attivo, X Factor ha offerto un contratto discografico da 300.000 € con Sony Music e ha dato spazio a una gamma più diversificata di generi musicali. In particolare, il caso dei Måneskin, secondi classificati a X Factor nel 2017, dimostra il potenziale di questi programmi: dopo la vittoria a Sanremo nel 2021, sono diventati una delle band italiane più rilevanti degli ultimi decenni.

Questa analisi mette a confronto i due programmi più influenti del panorama televisivo italiano, esaminando il loro contributo nel plasmare le carriere dei nuovi talenti della musica italiana e determinando quale dei due show abbia generato il maggior numero di artisti di successo.

L’impatto commerciale dei cantanti usciti da talent show

L’analisi delle vendite certificate dalla FIMI rivela numeri impressionanti per i cantanti usciti dai talent show. Marco Mengoni guida la classifica con oltre 5 milioni e 195 mila copie vendute, seguito da Annalisa con 4 milioni e 50 mila copie e Irama con 4 milioni di unità certificate.

Nel panorama delle classifiche musicali, i Måneskin hanno raggiunto quota 3 milioni e 700 mila copie, mentre Elodie e Alessandra Amoroso hanno superato rispettivamente 3 milioni e 280 mila e 3 milioni e 105 mila copie. Inoltre, Mahmood ha totalizzato 2 milioni e 670 mila copie, seguito da Giusy Ferreri con 2 milioni e 600 mila.

Per quanto riguarda la presenza sulle piattaforme streaming, in particolare Spotify, gli artisti di Amici dominano le playlist più importanti. Infatti, nelle playlist come Generazione Z, che conta quasi 400.000 follower, trovano ampio spazio sia i nuovi talenti che quelli storici del programma. Nel frattempo, le radio nazionali più importanti come RTL 102.5, Radio Italia e RDS supportano attivamente i talenti emergenti di entrambi i programmi.

La differenza sostanziale tra i due format si riflette anche nel successo commerciale: mentre Amici continua a primeggiare sia per copie vendute che per numero di artisti di successo lanciati, X Factor si distingue per aver dato spazio a una gamma più diversificata di generi musicali, contribuendo al successo internazionale di alcuni artisti.

I vincitori di maggior successo

Tra i numerosi partecipanti di entrambi i talent show, alcuni artisti hanno raggiunto risultati straordinari nel panorama musicale italiano.

Le star lanciate da Amici

Alessandra Amoroso spicca come una delle artiste più influenti lanciate da Amici, con oltre 2.730.000 unità vendute. Nel frattempo, Emma Marrone ha consolidato la sua posizione con 1.625.000 copie certificate, dimostrando una notevole longevità nel mercato discografico. Inoltre, Irama ha stabilito un record significativo, diventando l’artista con il maggior numero di copie vendute nella storia di Amici.

Gli artisti affermati di X Factor

Marco Mengoni guida la classifica generale degli artisti provenienti da X Factor con oltre 3.170.000 unità vendute. Successivamente, i Måneskin hanno rivoluzionato la scena con 2.315.000 copie certificate, dimostrando che anche un secondo posto può portare al successo internazionale. Nel contesto del programma Sky, sei vincitori su dieci hanno ottenuto certificazioni significative per i loro album.

Confronto dei risultati commerciali

L’analisi comparativa rivela che Amici domina nettamente il mercato discografico italiano. Infatti, il talent show di Maria De Filippi ha prodotto 24 artisti che hanno ottenuto certificazioni per almeno un disco, contro i 10 di X Factor. Tuttavia, è interessante notare che non sempre la vittoria garantisce il successo: per Amici, 11 vincitori e 14 non vincitori hanno ottenuto certificazioni. Complessivamente, gli artisti di Amici hanno superato i 4 milioni di copie certificate, mentre X Factor si attesta a circa 2,5 milioni.

Longevità delle carriere Post-Talent

La permanenza nel mercato musicale degli artisti provenienti dai talent show rivela pattern interessanti nel panorama italiano.

Durata media del successo

L’analisi delle carriere post-talent mostra che gli artisti di Amici mantengono una presenza più duratura nel mercato musicale. Infatti, cantanti come Emma e Alessandra Amoroso hanno mantenuto una carriera attiva per oltre un decennio. Nel frattempo, artisti come Marco Mengoni da X Factor hanno dimostrato una notevole stabilità, calcando palcoscenici importanti e diventando l’unico artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards.

Capacità di rinnovarsi nel tempo

La chiave del successo duraturo risiede nella capacità di evolversi. In particolare, il mercato musicale moderno richiede una presenza attiva sulle piattaforme digitali e sui social media. Gli artisti più longevi hanno saputo adattarsi alle nuove tendenze, sfruttando canali come YouTube e Spotify per mantenere un legame diretto con il pubblico.

Presenza costante nel mercato musicale

La stabilità nel mercato discografico si misura attraverso diversi parametri:

Pubblicazioni regolari di album e singoli

Presenza costante nelle classifiche

Partecipazioni televisive e radiofoniche

Engagement sui social media

Tuttavia, il successo immediato non garantisce una carriera duratura. Le case discografiche investono significativamente negli artisti emergenti, ma solo chi riesce a costruire una fanbase solida mantiene una presenza costante nel tempo. Inoltre, il formato di Amici ha dimostrato una particolare efficacia nel creare non solo artisti ma anche personaggi con una forte identità mediatica, contribuendo alla loro longevità nel mercato.

Riconoscimenti e Premi Ottenuti

Nel panorama dei riconoscimenti musicali italiani, gli artisti provenienti dai talent show hanno lasciato un’impronta significativa.

Partecipazioni a Sanremo

Il Festival di Sanremo ha visto ben 41 partecipazioni di artisti provenienti da X Factor. Noemi spicca con sette presenze sul palco dell’Ariston, seguita da Giusy Ferreri con quattro partecipazioni. Inoltre, gli artisti di X Factor hanno conquistato sette vittorie al Festival, di cui quattro nella categoria Campioni grazie a Mahmood (due volte), i Måneskin e Marco Mengoni.

Piccola specifica per Mahmood, che nel 2012 venne eliminato dalla competizione di X Factor Italia durante la terza puntata del programma

Premi della critica

Marco Mengoni ha dimostrato il suo valore artistico vincendo il Premio della Critica a X Factor con 125 voti. Nel frattempo, Moreno e i Dear Jack da Amici hanno conquistato il premio della critica giornalistica nelle rispettive edizioni.

Certificazioni FIMI

Le certificazioni FIMI testimoniano il successo commerciale degli artisti dei talent show:

Marco Mengoni guida la classifica con l’album “Materia (Terra)” certificato 5 volte platino

Annalisa ha ottenuto il doppio platino per “E Poi Siamo Finiti Nel Vortice”

I Måneskin hanno raggiunto il quintuplo platino sia con “Il Ballo Della Vita” che con “Teatro D’Ira – Vol. I”

Particolarmente significativo il successo di Sangiovanni, il cui singolo “Malibù” ha conquistato otto dischi di platino, mentre The Kolors hanno ottenuto cinque platini con “Italodisco”. Emma Marrone ha consolidato la sua posizione con tre album certificati triplo platino: “Oltre”, “Sarò Libera” e “Schiena”.

Conclusione

L’analisi approfondita dei due talent show più influenti della televisione italiana rivela risultati significativi. Certamente, Amici mantiene il primato per numero di artisti di successo lanciati nel mercato musicale, con 24 talenti certificati rispetto ai 10 di X Factor. Nonostante ciò, entrambi i programmi hanno dimostrato la capacità di scoprire e sviluppare talenti eccezionali.

Gli artisti provenienti da questi show hanno ridefinito il panorama musicale italiano, come dimostrano i risultati straordinari dei Måneskin e Marco Mengoni sulla scena internazionale. Particolarmente rilevante risulta la capacità di questi programmi di creare star durature: numerosi partecipanti mantengono carriere solide anche dopo un decennio dal loro debutto televisivo.

Le certificazioni FIMI, le vittorie a Sanremo e i successi nelle classifiche confermano l’efficacia di questi format nel lanciare carriere musicali significative. Dunque, mentre Amici eccelle nella formazione di artisti pop tradizionali, X Factor si distingue per la sua capacità di promuovere generi musicali diversificati e progetti innovativi.

La competizione tra i due programmi continua a stimolare l’evoluzione del mercato musicale italiano, garantendo un flusso costante di nuovi talenti pronti a lasciare il proprio segno nella storia della musica nazionale e, sempre più spesso, internazionale.