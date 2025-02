Amici 24, puntata del 2 febbraio: prima maglia del serale, eliminazioni e una nuova entrata nella scuola

La puntata di Amici 24 andata in onda il 2 febbraio 2025 su Canale 5 ha regalato momenti di grande tensione ed emozione. Tra sfide decisive, una prima maglia del serale assegnata e ospiti speciali, gli allievi hanno dovuto dimostrare il proprio talento per conquistare un posto nella fase finale del programma.

Prima maglia del serale: Nicolò trionfa nella sfida

Uno dei momenti più attesi della puntata è stata la prima assegnazione della maglia del serale. A contendersela sono stati Nicolò e Filippo, due cantanti che hanno dato prova delle loro capacità in una sfida intensa.

Nicolò ha interpretato Chandelier di Sia , mostrando una grande estensione vocale e un forte controllo dell’interpretazione.

Filippo ha risposto con un brano di Enrico Nigiotti, mettendo in luce la sua sensibilità artistica e la sua capacità comunicativa.

A valutare le esibizioni è stata una giuria d’eccezione composta da Luca Argentero e Giusy Ferreri. Al termine delle performance, l’insegnante Anna Pettinelli ha preso la decisione finale: Nicolò ha conquistato la prima maglia del serale, diventando ufficialmente il primo allievo ammesso alla fase successiva del programma.

Sfida nella danza: Giorgia eliminata, Asia entra nella scuola

Un altro momento decisivo è stata la sfida tra le ballerine Giorgia e Asia, con in palio un posto nella scuola di Amici.

Giorgia si è esibita sulle note di 16 Shots di Stefflon Don , mostrando una performance carica di energia e tecnica.

Asia ha ballato su It's Ok I'm Ok di Tate McRae, evidenziando un'ottima capacità interpretativa e grande espressività.

A giudicare la sfida è stata Francesca Bernabini, direttrice della testata Danza Effebi, che ha decretato la vittoria di Asia. Di conseguenza, Giorgia ha dovuto lasciare la scuola, mentre Asia è diventata ufficialmente una nuova allieva sotto la guida del professore Emanuel Lo.

Gara di canto: Antonia brilla, Trigno a rischio eliminazione

Nella puntata si è svolta anche una gara di canto, in cui gli allievi si sono esibiti di fronte ai giudici Luca Argentero e Giusy Ferreri, ricevendo valutazioni che hanno determinato una classifica finale.

Antonia ha conquistato il primo posto grazie alla sua emozionante interpretazione di un brano di Amy Winehouse . La sua voce calda e la sua capacità di coinvolgere il pubblico le hanno permesso di primeggiare tra i concorrenti.

Trigno, invece, si è classificato all'ultimo posto, il che lo costringerà ad affrontare una sfida eliminatoria nella prossima puntata.

Ospiti della puntata: Tancredi e Samanta Togni

La puntata ha ospitato anche momenti di spettacolo grazie alla presenza di ospiti speciali.

Il cantante Tancredi ha presentato un medley dei suoi ultimi successi, tra cui Standing Ovation e BellaDaMorire, entusiasmando il pubblico e gli allievi della scuola.

La gara di ballo è stata giudicata dalla ballerina e coreografa Samanta Togni, che ha valutato le performance con occhio critico e attento, sottolineando l'importanza dell'interpretazione e della tecnica nel mondo della danza.

La puntata del 2 febbraio 2025 di Amici 24 ha rappresentato un passaggio fondamentale per gli allievi in gara, tra nuove sfide, eliminazioni e la prima assegnazione della maglia del serale. L’attesa ora è tutta per i prossimi appuntamenti, che determineranno quali altri concorrenti riusciranno a conquistare un posto nella fase finale del talent show.