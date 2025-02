Alessandro Borghese 4 Ristoranti stasera su Sky: sfida a Trani tra tradizione e innovazione

Domenica 2 febbraio 2025, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, nuovo appuntamento con Alessandro Borghese 4 Ristoranti, il celebre show culinario condotto da chef Alessandro Borghese. Questa settimana il viaggio gastronomico fa tappa a Trani, una delle città d’arte più suggestive del Sud Italia, dove storia e cultura si mescolano alla tradizione culinaria.

Trani e la sfida tra i ristoranti del centro storico

Trani, nota per la sua spettacolare Cattedrale sul mare e il maestoso Castello svevo di Federico II, vanta una gastronomia che unisce cucina di mare e di terra. Nella settima puntata della decima stagione di 4 Ristoranti, chef Borghese andrà alla scoperta del miglior ristorante nel centro storico di Trani, dove il pesce fresco incontra lo street food e la cucina gourmet.

I quattro ristoranti in gara sono:

Babalù – Ristorante con vista sul porto, gestito da Maurizio , che propone una cucina mediterranea con piatti di carne e pesce.

– Ristorante con vista sul porto, gestito da , che propone una cucina mediterranea con piatti di carne e pesce. Terradimare – Locale elegante e raffinato nel cuore del porto, gestito da Deborah e Domenico , con una cucina tradizionale rivisitata in chiave moderna.

– Locale elegante e raffinato nel cuore del porto, gestito da , con una cucina tradizionale rivisitata in chiave moderna. Ristorante Pelledoca – Situato nella zona della movida, gestito dallo chef Carlo , propone una cucina di pesce con abbinamenti innovativi.

– Situato nella zona della movida, gestito dallo chef , propone una cucina di pesce con abbinamenti innovativi. Memento Ristorante – Elegante ristorante in un palazzo storico del ‘400, guidato da Domenico, che porta avanti una cucina di pesce legata alla tradizione ma con tocchi di modernità.

Le regole della competizione

Come sempre, i ristoratori si sfidano a colpi di gusto per ottenere il punteggio più alto in location, menu, servizio e conto. La quinta categoria speciale della puntata è dedicata alla regina della cucina pugliese: le orecchiette.

Dopo aver degustato i piatti e assegnato i voti, i quattro ristoratori si ritroveranno per il confronto finale, dove verranno svelate le pagelle e discusso ogni aspetto della gara. Ma l’ultima parola spetta sempre a chef Borghese, che con il suo voto potrà confermare o ribaltare la classifica.

Il vincitore della puntata avrà l’onore di esporre il bollino #Ale4Ristoranti, simbolo di eccellenza e garanzia di qualità per i clienti.

Prossime tappe di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”

Dopo Trani, il viaggio culinario proseguirà verso:

Lago di Garda (sponda trentina)

Cremona e provincia

Treviso

Speciali sulla pasta fresca e le osterie veraci di Roma Est, con la guest star Lillo.

Con un mix di tradizione, innovazione e sfide appassionanti, 4 Ristoranti continua a essere uno degli show culinari più amati dal pubblico.