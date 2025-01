Zelig torna su Canale 5: mercoledì 22 gennaio il secondo appuntamento con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Mercoledì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5, arriva il secondo appuntamento con Zelig, il celebre show comico che continua a conquistare il pubblico italiano. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, al timone dello spettacolo, promettono una serata ricca di risate e divertimento.

Un cast eccezionale: comici affermati e nuovi talenti

Sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi si alterneranno numerosi artisti, un mix di volti noti e promesse della risata. Ecco chi vedremo:

Vincenzo Albano

Max Angioni

Francesco Migliazza

Virgigno

Lunanzio

Antonio Ornano

Aurelio Sechi

Dado

Leonardo Manera

Enrico Bertolino

Nikolas Albanese

Raul Cremona

Panpers

Corinna Grandi

Elianto

Oblivion

Senso d’Oppio

Andrea Di Marco

Questi nomi rappresentano un connubio perfetto tra l’esperienza di comici affermati e la freschezza di nuovi talenti, selezionati con cura dagli ideatori dello show, Gino & Michele e Giancarlo Bozzo.

Anna Danesi, ospite speciale della serata

La serata vedrà la partecipazione speciale di Anna Danesi, capitana della nazionale italiana di pallavolo femminile. La sua presenza porterà un tocco di sport e personalità al programma, unendo il mondo dello spettacolo a quello dello sport.

Musica e danza: un tocco di originalità

A rendere lo show ancora più dinamico sarà il corpo di ballo DanceHaus Hip Hop Department di Susanna Beltrami, composto da 18 ballerini professionisti. La danza si unirà alla musica della band The Pax Side of the Moon, composta da otto musicisti dallo stile originale e irriverente. La band, vincitrice nel 2018 del contest di Zelig Fun Cool Music Award, promette di regalare un accompagnamento musicale fuori dagli schemi.

Dietro le quinte: i protagonisti della produzione

La scenografia, curata da Marco Calzavara, e la regia di Marco Beltrami sono gli elementi che completano un team di professionisti capace di creare uno spettacolo unico. Ogni dettaglio è studiato per offrire al pubblico un’esperienza coinvolgente e di altissima qualità.

Perché non perdere questo appuntamento

Zelig è molto più di un semplice programma televisivo: è una celebrazione della comicità in tutte le sue forme. Questo secondo appuntamento del 2025 promette momenti indimenticabili, grazie:

All’energia di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ;

e ; Alla varietà del cast, che unisce veterani e nuovi volti;

Alla presenza di un’ospite d’eccezione come Anna Danesi ;

; All’unione di danza e musica dal vivo, per un intrattenimento a tutto tondo.

Non perdere questo appuntamento con il sorriso: sintonizzati su Canale 5, mercoledì 22 gennaio, per una serata che promette di farti dimenticare la routine quotidiana.