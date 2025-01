Ultimissime Calciomercato: Juventus in trattativa segreta per stella Premier League

Le ultimissime calciomercato rivelano una corsa contro il tempo per la Juventus, con il mercato invernale che chiuderà il 3 febbraio 2024. La Vecchia Signora, infatti, sta lavorando intensamente per rinforzare la propria linea difensiva, con obiettivi di alto profilo dalla Premier League come Tomori e Kelly. Mentre il panorama del calciomercato si fa sempre più competitivo, con squadre come Manchester City e Chelsea coinvolte in trattative importanti, la Juventus sta conducendo le proprie operazioni con particolare discrezione. La situazione del mercato attuale, caratterizzata da valutazioni sempre più elevate nel campionato inglese, richiede mosse rapide e decisive da parte della dirigenza bianconera per assicurarsi i rinforzi necessari prima della chiusura della finestra di mercato.

Ultimissime Calciomercato Live: I Dettagli della Trattativa

Secondo quanto riportato dall’Inghilterra, il Manchester City ha avviato una doppia trattativa con la Juventus. Il club inglese non punta solo Andrea Cambiaso ma sta valutando anche l’acquisto di Douglas Luiz.

Le prime indiscrezioni dall’Inghilterra

David Ornstein di The Athletic ha rivelato che il Manchester City sta preparando un’offerta significativa per Cambiaso. Nel frattempo, Pep Guardiola ha identificato anche Douglas Luiz come rinforzo ideale per il centrocampo. L’interesse dei Citizens si è intensificato nelle ultime settimane, con i primi contatti già avviati tra le società.

La posizione del club di Premier League

Il Manchester City sta accelerando le trattative a causa di possibili restrizioni future sul mercato. Il club inglese ha già preparato un’offerta iniziale di 60-65 milioni di euro per Cambiaso. Inoltre, per Douglas Luiz, i Citizens propongono una formula di prestito con diritto di riscatto, mentre la Juventus insiste per l’obbligo.

Le richieste economiche iniziali

La Juventus ha fissato una valutazione di 80 milioni di euro per Cambiaso, cifra che lo renderebbe uno dei terzini più costosi della storia, superando Hakimi e Cucurella. Tuttavia, il club bianconero potrebbe considerare una cifra intorno ai 70 milioni di euro. Per quanto riguarda Douglas Luiz, la trattativa si complica per le diverse visioni sulla formula del trasferimento. Nel frattempo, sono previsti nuovi contatti tra le parti nei prossimi giorni per cercare di avvicinare le posizioni.

La Strategia Segreta della Juventus

Cristiano Giuntoli sta orchestrando una strategia di mercato precisa e calcolata per la Juventus. Il direttore sportivo bianconero opera con massima cautela, mantenendo una coerenza con l’approccio estivo.

Il lavoro dietro le quinte di Giuntoli

Nel mercato di gennaio, Giuntoli ha stabilito parametri specifici per gli investimenti: i giocatori devono avere una logica di prospettiva nel progetto e rispettare criteri sia economici che tecnici. Inoltre, la situazione attuale richiede almeno due rinforzi in difesa, con particolare attenzione ai tempi delle operazioni considerando gli impegni tra campionato e Champions League.

I contatti con gli intermediari

Nel frattempo, la rete di intermediari si è attivata su più fronti. Alessio Secco, ex direttore sportivo bianconero, ha già contribuito significativamente portando alla Juventus il primo acquisto di gennaio. Parallelamente, sono stati avviati contatti con Kia Joorabchian per esplorare la possibilità di portare Zirkzee a Torino.

Le alternative valutate

La dirigenza bianconera mantiene aperte diverse opzioni. Le principali alternative includono:

Lilian Brassier dell’OM, valutato circa 10 milioni di euro, capace di giocare sia al centro che a sinistra

dell’OM, valutato circa 10 milioni di euro, capace di giocare sia al centro che a sinistra Thomas Kristensen dell’Udinese, classe 2002, con una valutazione di circa 5 milioni

dell’Udinese, classe 2002, con una valutazione di circa 5 milioni Lloyd Kelly del Newcastle, per cui si valuta un’operazione intorno ai 15 milioni

Tuttavia, Giuntoli non vuole farsi trovare impreparato e continua a monitorare anche i profili di Hancko del Feyenoord e Antonio Silva del Benfica. La strategia prevede di rinforzare la squadra nel reparto difensivo mantenendo aperte le possibilità per eventuali occasioni in altri reparti.

Il Ruolo Chiave degli Agenti

Gli intermediari stanno svolgendo un ruolo fondamentale nelle trattative di mercato della Juventus. Nel panorama attuale, la società bianconera ha stabilito una rete complessa di relazioni con agenti e mediatori, particolarmente nel mercato d’oltremanica.

La rete di intermediari coinvolti

La Juventus ha conferito ben 65 mandati agli intermediari, posizionandosi al primo posto in Serie A per numero di incarichi. In particolare, Giuseppe Riso emerge come uno degli agenti più attivi, avendo curato tre operazioni significative con il club bianconero. Inoltre, i buoni rapporti tra Cristiano Giuntoli e gli agenti sportivi si sono dimostrati cruciali, come testimoniato dall’operazione che ha portato Denis Zakaria al Monaco.

Le commissioni in ballo

Le cifre relative alle commissioni rivelano un investimento significativo da parte della Juventus. Nel biennio 2022-23, il club ha versato 74.392.432,66 euro in commissioni agli agenti. Nel solo 2022, la società bianconera ha speso oltre 51 milioni di euro, principalmente per operazioni legate a giocatori di alto profilo. Questa cifra rappresenta:

Il 25% del totale delle commissioni pagate in Serie A

Più del doppio rispetto alla seconda classificata Roma (21,1 milioni)

Quasi il triplo dell’Inter (20,5 milioni)

I rapporti con la Premier League

La Juventus ha sviluppato canali preferenziali con il mercato inglese attraverso una rete di intermediari specializzati. Nel frattempo, il club mantiene contatti costanti con agenti e mediatori legati al mercato d’oltremanica, monitorando attentamente le mosse dei club inglesi. Tuttavia, la gestione delle commissioni richiede particolare attenzione, considerando che la Juventus aveva accumulato debiti significativi con i mediatori, superando gli 8 milioni di euro.

Calciomercato in Tempo Reale: Gli Ostacoli da Superare

Nel panorama del calciomercato invernale, diversi ostacoli significativi si frappongono tra la Juventus e il completamento delle trattative in corso. Le ultime notizie rivelano una situazione complessa che richiede attenzione particolare.

La concorrenza di altri club

Il Tottenham si sta muovendo con determinazione per assicurarsi alcuni obiettivi comuni con la Juventus. Inoltre, il Manchester United monitora attentamente gli sviluppi delle trattative, rappresentando una minaccia concreta per i piani bianconeri. Entrambi i club inglesi hanno la capacità di presentare offerte più vantaggiose, puntando su trasferimenti a titolo definitivo anziché formule di prestito.

Le problematiche contrattuali

La questione degli ingaggi rappresenta un ostacolo significativo. Nel caso specifico di alcuni giocatori dalla Premier League, gli stipendi superano notevolmente i parametri della Juventus, come nel caso di un ingaggio da 10,3 milioni di euro netti a stagione più 3 milioni di bonus. Tuttavia, la società bianconera sta valutando soluzioni creative, inclusa la possibilità che i club cedenti contribuiscano al pagamento di parte degli stipendi.

I tempi della trattativa

L’urgenza di concludere le operazioni è dettata da diversi fattori. Anzitutto, la concorrenza potrebbe intensificarsi durante il mercato estivo, con club come Bayern Monaco e Real Madrid pronti a inserirsi nelle trattative. Nel frattempo, la valutazione di alcuni obiettivi si aggira intorno ai 30 milioni di euro, cifra che richiede un’attenta pianificazione economica. Le prossime settimane saranno decisive per l’esito delle trattative, considerando che alcuni club potrebbero affrontare restrizioni future sul mercato.

Conclusione

Le trattative della Juventus nel mercato invernale rivelano una strategia complessa e ben pianificata. Quindi, mentre la società bianconera persegue obiettivi ambiziosi dalla Premier League, la direzione sportiva mantiene un approccio cauto e calcolato. La rete di intermediari stabilita da Giuntoli dimostra particolare attenzione ai dettagli finanziari, specialmente considerando le commissioni significative degli ultimi anni.

La concorrenza dei club inglesi rappresenta una sfida notevole, tuttavia la Juventus dimostra determinazione nel perseguire i propri obiettivi di mercato. Gli ostacoli economici, particolarmente evidenti nelle trattative con club della Premier League, richiedono soluzioni creative e flessibili.

Infine, il successo delle operazioni dipenderà dalla capacità della società di bilanciare le ambizioni sportive con le realtà finanziarie. La Vecchia Signora dovrà muoversi rapidamente nelle prossime settimane, considerando la chiusura imminente della finestra di mercato e la crescente competizione per i giocatori obiettivo.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/