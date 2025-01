UEFA Champions League 2024/2025: le favorite per gli Ottavi

La UEFA Champions League 2024/2025 ha introdotto un nuovo formato che ha rivoluzionato la tradizionale fase a gironi. Le 36 squadre partecipanti sono ora inserite in un unico girone, con ogni club che disputa otto partite (quattro in casa e quattro in trasferta) contro avversari selezionati in base a criteri di ranking. Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre dalla nona alla ventiquattresima posizione partecipano a un playoff per determinare le restanti otto qualificate.

Con la fase a girone unico che si appresta a concludersi, le squadre italiane in lizza stanno lottando per assicurarsi il posto. Mentre l’Inter è ben posizionata per evitare i play-off, Milan, Juventus e Atalanta devono arrivare con ogni sforzo a fine corsa per mettersi al riparo dall’eliminazione. Anche sul fronte scommesse calcio si respira un’aria tesa, visto che saranno proprio le prossime partite a determinare la permanenza o meno delle big italiane nella grande gara dei Campioni.

Le squadre italiane in Champions: lotta per gli ottavi

La fase a gironi ha visto le squadre italiane impegnarsi in un’accesa battaglia per accedere agli ottavi di finale. L’Inter, con un ottimo rendimento, si è posizionata al sesto posto del suo gruppo, evitando la necessità di disputare i playoff e qualificandosi direttamente agli ottavi.

Situazione meno favorevole per le altre tre squadre italiane: Milan, Juventus e Atalanta sono infatti chiamate a disputare gli spareggi. Concludere tra le prime otto della fase a gironi è stato un obiettivo difficile da raggiungere, ma le squadre italiane non si sono tirate indietro.

La Juventus ha avuto momenti di difficoltà ma ha continuato a combattere, mentre l’Atalanta, nonostante alcune battute d’arresto, ha saputo mantenere viva la speranza di qualificarsi attraverso i playoff. Il Milan, infine, ha concluso la fase a gironi con buone performance, ma la sua qualificazione agli ottavi dipenderà dai risultati degli spareggi. Le prossime settimane saranno importantissime per capire chi tra queste squadre italiane riuscirà a conquistare un posto nel tabellone finale della competizione.

Le favorite in gara: gli avversari più temibili per le italiane

Le squadre italiane dovranno affrontare avversari di altissimo livello nei prossimi ottavi. Le favorite per la vittoria finale sono squadre che hanno dominato i rispettivi gironi e che, sulla carta, sono tra le più temibili. Il Liverpool, primo nel suo gruppo con una forma spettacolare, rappresenta un ostacolo difficile per chiunque.

Anche il Barcellona, che ha chiuso al secondo posto, è una squadra che non può essere sottovalutata, vista la rosa ricca di talento e la rinomata tradizione di successi in Europa. Tra le altre squadre da tenere d’occhio ci sono il Bayer Leverkusen, che ha impressionato con un gioco solido e ben strutturato, e l’Arsenal, che ha dato prova di grande potenza offensiva e di una difesa più robusta rispetto agli ultimi anni. Le italiane si troveranno a dover fare i conti con queste formazioni, cercando di capitalizzare al massimo le proprie risorse per sperare di proseguire nel torneo.