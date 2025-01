Udinese-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere la diretta

Domenica 26 gennaio 2025, alle ore 15:00, lo Stadio Friuli di Udine ospiterà la sfida tra Udinese e Roma, valida per la 22ª giornata di Serie A. Entrambe le squadre cercano punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali: i friulani mirano a consolidare la loro posizione a metà classifica, mentre i giallorossi puntano a risalire verso le zone europee.

Situazione delle Squadre

L’Udinese, guidata da Kosta Runjaic, sta vivendo una stagione altalenante. Attualmente si trova a metà classifica, con un rendimento casalingo discreto. Nelle ultime quattro partite, i bianconeri hanno ottenuto tre pareggi e una sconfitta, evidenziando una certa difficoltà nel trovare la via del gol. La squadra punta a sfruttare il fattore campo per tornare alla vittoria, che manca dal 25 ottobre 2024, quando superarono il Cagliari per 2-0.

La Roma di Claudio Ranieri è reduce da un periodo complicato. Nonostante una serie positiva di cinque partite senza sconfitte in campionato, i giallorossi hanno recentemente subito una battuta d’arresto in Europa League contro l’AZ Alkmaar, mettendo a rischio la qualificazione alla fase successiva. In campionato, la Roma non vince in trasferta dal 25 aprile 2024, proprio contro l’Udinese, e cercherà di interrompere questa striscia negativa.

Probabili Formazioni

Udinese (3-5-2):

Portiere: Sava

Difensori: Kristensen , Bijol , Touré

, , Centrocampisti: Rui Modesto , Lovric , Karlstrom , Payero , Zemura

, , , , Attaccanti: Lucca, Thauvin

Allenatore: Kosta Runjaic

Roma (3-4-2-1):

Portiere: Svilar

Difensori: Mancini , Hummels , N’Dicka

, , Centrocampisti: Saelemaekers , Koné , Paredes , Angelino

, , , Trequartisti: El Shaarawy , Dybala

, Attaccante: Dovbyk

Allenatore: Claudio Ranieri

Nell’Udinese, il tecnico Runjaic dovrebbe confermare il modulo 3-5-2, affidandosi in attacco alla coppia formata da Lucca e Thauvin. A centrocampo, spazio a Lovric e Karlstrom, con Rui Modesto e Zemura sulle fasce.

Per la Roma, Ranieri sembra orientato a schierare un 3-4-2-1, con Dovbyk unica punta supportata da Dybala ed El Shaarawy. In mediana, la coppia Koné–Paredes avrà il compito di gestire il gioco, mentre sulle corsie esterne agiranno Saelemaekers e Angelino.

Dove Vedere la Partita

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match tramite l’app disponibile su smart TV, smartphone, tablet e computer. Inoltre, per coloro che dispongono dell’opzione DAZN 1 su Sky, la gara sarà visibile anche sul canale 214.

Arbitro dell’Incontro

La direzione della gara è affidata all’arbitro Rosario Abisso della sezione di Palermo. Sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Giallatini e Fabiano Preti, con Antonio Giua come quarto uomo. Al VAR ci saranno Luigi Nasca e Aleandro Di Paolo.

Precedenti e Statistiche

Negli ultimi cinque confronti tra le due squadre, la Roma ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L’ultimo incontro a Udine risale all’aprile 2024, quando i giallorossi si imposero per 1-0 grazie a una rete di Tammy Abraham. L’Udinese non batte la Roma in casa dal settembre 2019, quando vinse per 1-0 con gol di Stefano Okaka.

Condizioni Meteo

Per quanto riguarda le condizioni meteo a Udine, domenica 26 gennaio è prevista una giornata con forti rovesci, temperature massime intorno ai 13°C e minime di 7°C. I giocatori dovranno quindi prepararsi a disputare la partita sotto la pioggia, il che potrebbe influenzare le condizioni del terreno di gioco e l’andamento del match.