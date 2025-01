Thiago Motta riceve il Tapiro d’oro a Striscia la Notizia

Questa sera, a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35), il celebre inviato Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Thiago Motta, allenatore della Juventus, per il momento difficile che sta attraversando la squadra bianconera, ormai lontana dalla lotta per il vertice in campionato.

Le parole di Thiago Motta

Intercettato da Staffelli, il tecnico juventino ha commentato la situazione con realismo:

«È un momento così e stiamo cercando di superarlo».

Quando l’inviato gli chiede se potrà “mangiare la colomba” – un chiaro riferimento alla sua permanenza sulla panchina fino a Pasqua – Motta risponde enigmatico:

«Chi lo sa… In questo lavoro pensiamo sempre alla prossima partita, non possiamo pensare ad altro».

Il presunto battibecco con Antonio Conte

Un altro tema affrontato riguarda il presunto scontro verbale con Antonio Conte durante Napoli-Juventus. Secondo alcune indiscrezioni, l’allenatore del Napoli avrebbe detto a Motta: «Applaudi sto ca**o».

A riguardo, l’allenatore bianconero ha preferito smorzare le polemiche:

«Ho applaudito l’arbitro perché ha fatto un’ottima partita, quello che ha fatto Conte non l’ho visto».

Appuntamento su Canale 5

Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la Notizia, su Canale 5 alle ore 20.35.