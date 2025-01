Tendenze make-up di quest’anno

Con l’arrivo del nuovo anno, ci sono anche le nuove tendenze trucco a fare compagnia. Il settore make up beauty è uno di quelli che cambia maggiormente di anno in anno, proponendoci sempre novità, alternative, e modi di vedere la bellezza, sempre diversi. Sappiamo che ognuna di noi è libera di truccarsi (o non truccarsi) come vuole, ma, in questo articolo parleremo di alcuni dei trend che incontreremo durante quest’anno

Addio al clean girl aesthetic e benvenuto al bold eye make up

Il 2024 è stato caratterizzato, sia in termini di prodotti in vendita, che di viralità sui social, dal concept della “clean girl aesthetic” , ovvero un tipo di trucco che è un’ode alla bellezza che sembra naturale. Dietro questo trend, però, c’è una rigorosa skincare routine e un makeup ben studiato che dà l’effetto “acqua e sapone”.

Quest’anno,invece, si punterà ad un trucco che c’è, e si deve vedere, con look che azzardano, occhi scenografici ed eyeliner ben definiti, quindi addio a linee sottili e sfumate che ci hanno accompagnato durante il 2024. Inoltre, ci sarà un ritorno dei glitter, con un accenno in particolare al loro uso come punto luce nell’angolo interno dell’occhio. Ma la scia di glitter, non interesserà solo gli occhi, ma anche il viso, con illuminanti che sanno di “party tutta la notte”.

Trucchi metallici

Le passerelle hanno anticipato il ritorno degli accenti metallici nel make-up. Occhi grafici e labbra incorniciate dai colori metallici che esaltano l’arco di cupido, ci accompagneranno e lasceranno libero spazio ad interpretazioni basate sul proprio stile personale. Non sarà solo l’argento a dominare, ma anche le varie sfumature di oro e bronzo, che doneranno un look sofisticato e glamour ai nostri trucchi. Questo nuovo trend, probabilmente non piacerà a tutte, e sicuramente deve anche rispecchiare il proprio look personale, principalmente sarà adatto a quelle persone che amano azzardare e sperimentare anche con il make-up, provando qualcosa di nuovo e particolare.

Tra nostalgia e novita: gli anni ‘90 ritornano in voga

Il sentimento di nostalgia tende a tornare spesso anche negli ambiti della moda e del beauty, e in questo caso vedremo il meglio degli anni ‘90 riportato in auge con la modernità dei nostri giorni. Tornano così di moda le combo labbra, con il tanto amato overlining, che consiste nell’usare un abbondante strato di matita labbra leggermente fuori al contorno delle stesse, per dare un effetto pump immediato. Questo tipo di trend, associato alla viralità dei contenuti su social come Tiktok, sembra star mettendo fine all’era dei filler labbra, lasciando spazio ad interpretazioni molto più personalizzate e “naturali” con l’aiuto del solo make-up.

In conclusione, questo 2025 si prospetta essere ricco di novità in ogni ambito, e il make-up non farà eccezione. Che tu sia una persona che ama i trucchi sofisticati, o che prova nostalgia per la moda del passato, o ancora, che ama sperimentare, riuscirai sicuramente a trovare ciò che fa per te in questi nuovi trend. Per rimanere sempre aggiornata sui prodotti di tendenza e più performanti in ambito cosmetico, clicca qui e lasciati ispirare dal catalogo ampio e super aggiornato di Greta Profumerie.