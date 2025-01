Il Sudestival celebra quest’anno il suo 25º anniversario, confermandosi come un punto di riferimento per il cinema italiano emergente. In questa intervista esclusiva, il direttore Michele Suma ripercorre i momenti più significativi della storia del festival, raccontando aneddoti sulle scoperte di talenti destinati al successo e svelando i segreti della formula unica del “festival lungo un inverno”. Tra sfide, evoluzione del pubblico e nuove iniziative come Sudestival Kids e Baby, il Sudestival si distingue per la sua capacità di unire passione, cultura e innovazione nel panorama cinematografico italiano.

Il Sudestival celebra quest’anno il suo 25º anniversario. Guardando indietro, quali sono stati i momenti più significativi nella storia del festival?

Guardando indietro, i momenti più significativi sono quelli in cui noi abbiamo individuato, ospitato, sostenuto e presentato al pubblico alcuni nomi di registi che poi hanno avuto quasi immediatamente una loro seconda apparizione in festival internazionali come il Festival di Venezia. E il caso ultimo di Francesco Costabile, che non a caso tornerà quest’anno per una masterclass con i nostri giovani, ma ce ne sono stati tanti altri, Claudio Giovannesi, Giorgio Diritti, davvero tanti. Per cui quelli sono i momenti interessanti in cui comprendiamo che questo festival è veramente il grande schermo degli esordi del cinema italiano.

Sudestival 2025: 25 anni di Cinema e Passione – intervista al Direttore Michele Suma

La formula del “festival lungo un inverno” è unica nel panorama italiano. Quali sono le sfide e i vantaggi di organizzare un festival che si estende su più settimane durante i mesi invernali?

E’ un festival decisamente originale, con una formula insolita, bizzarra, che si smatassa per 8 weekend, con 52 proiezioni, 57 ospiti, 27 giornate di cinema. E’ davvero un impegno particolare, che però va incontro al pubblico, perché il pubblico non ha solo posizioni, può seguire tutto, può scegliere, selezionare e quindi dalle tre giornate inaugurali alle tre giornate finali, tutto è a disposizione, tutto è cinema, tutto è incontro con il cinema. E’ una formula che funziona, molto apprezzata, che effettivamente si connota a livello nazionale, quale unico film e quindi per la sua unicità, unico festival e quindi unico festival per la sua unicità.

Il Sudestival ha sempre dato spazio alle opere prime e seconde del cinema italiano. Quali sono i criteri di selezione per queste opere e come vede l’evoluzione del cinema emergente in Italia?

I criteri di selezione sono ormai essere un festival di opere prime per quanto riguarda i lungometraggi, ma le varie sezioni sono un laboratorio di ricerca, un osservatorio in particolare. Meglio un osservatorio di ricerca che grazie alla collaborazione di alcuni nomi di importanti critici quali Maurizio Di Rienzo sul fronte dei doc del cinema del reale, Marino Guarnieri per i kids, Mauro Gervasini e Carlo Griseri per i lungometraggi e tutti insieme a me riescono a individuare quella rosa di film che ci permette di avere una temperatura narrativa del cinema italiano e questo è il Sudestival. Per cui quest’anno, non a caso, noi vediamo per quanto riguarda i lungometraggi una particolare attenzione alla dimensione giovanile e quindi a questa nuova generazione, al suo smarrimento, ai suoi vuoti, al suo dolore e alla sua ricerca.

La sezione “Sudestival Kids” coinvolge i più giovani nel mondo del cinema. Qual è l’obiettivo di questa iniziativa e come risponde il giovane pubblico alle proposte del festival?

Sudestival Kids è stato un esperimento vincente, 400 bimbi dei quattro istituti comprensivi, di quelle che sono le ex scuole elementari, che partecipano entusiasti, che vengono avviati alla conoscenza del cinema d’animazione da Marino Guarnieri che è il direttore di questa sezione, e già presidente dell’associazione italiana film di animazione, quindi sì è una sezione che risponde poi a quella vocazione formativa del Sudestival che ha sempre avuto, cioè di preparare i giovani e a questo punto anche i più piccoli al cinema, ma soprattutto alla sala cinematografica, cioè la finalità ultima è quella di individuare il cinema e la sala cinematografica come una qualificata scelta per il proprio tempo libero. Quest’anno abbiamo anche una sezione sperimentale, la sezione sperimentale Sudestival Baby, un appuntamento con i bimbi dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, Ecco anche quello è programmare e avvicinare, programmare un avvicinamento del pubblico e quindi costruire un’affezione nei confronti del cinema.

Sudestival 2025: 25 anni di Cinema e Passione – intervista al Direttore Michele Suma

Quest’anno, Claudia Gerini e Massimo Ghini riceveranno rispettivamente il Premio “Eccellenti Visioni” e il Premio “Alla Carriera”. Come sono stati scelti questi artisti e quale contributo hanno dato al cinema italiano secondo lei?

Claudia Gerini ha davvero coperto dei personaggi che vanno da quelli dei film di Verdone a momenti a nome internazionali e quindi secondo me con la propria interpretazione ha dato davvero vigore a questi personaggi, come accade per tutti i grandi attori e quindi ha illuminato, ecco perché ha eccellenti visioni, ha illuminato la fotografia per la sua espressività, la sua brillantezza e ha dato vigore alla sceneggiatura, insomma con proprio contributo ai personaggi che ha interpretato. Massimo Ghini poi ha una carriera davvero articolata con il teatro, con il cinema e anche lui ha dato un contributo alla cultura popolare interpretando personaggi che vanno dalla tregua, il famoso film tratto dal famoso romanzo, davvero con una grande versatilità.

Negli anni, com’è cambiato il pubblico del Sudestival e quali strategie avete adottato per coinvolgere nuove generazioni di spettatori?

Il pubblico cambia, dopo il Covid c’è stato un allontanamento dalla sala cinematografica ma il Sudestival vuole essere la prova di un nuovo e rinnovato tentativo, o meglio di una nuova e rinnovata modalità collettiva di fruizione del film, dell’opera, dove si supera la visione atomistica, solitaria, anche molto distratta, che è quella domestica, per una visione invece composta, concentrata, in cui le luci si spengono, la sala diventa buia e parte questo fascio di luce che porta le storie, in particolar modo le storie dei film e delle opere selezionate dal Sudestival, e quindi si sta vicini a seguire il film, la punteggiatura emozionale delle opere, i momenti di picco, ci si emoziona insieme e poi alla fine si incontra l’autore per un momento davvero collettivo, di grande scambio. Il Sudestival è un convivium cinematografico, un banchetto in cui si divora il cinema, lo si consuma insieme, ecco la dimensione comune, collettiva è il connotato di questo festival ed ecco da qui l’importanza degli autori in sala e della delegazione dei film.

Guardando al futuro, quali sono le sue aspirazioni per le prossime edizioni del Sudestival e come vede l’evoluzione del festival nei prossimi anni?