Successo, evoluzione e visione del futuro: cosa accade nelle talent Agency? Il parere di Maurizio Bonori

Maurizio Bonori, imprenditore visionario, è il fondatore di Dequa Studio. Ed è proprio lui a raccontare il settore delle talent Agency. La sua azienda, Dequa Studio, è una delle agenzie più in vista nel settore dei talenti digitali. “Il nostro successo è stato il risultato della combinazione di creatività, professionalità e duro lavoro, dice Bonori che ha aperto nuove sedi a Milano e Brescia. Il 2024 è stato un anno ricco con significativi successi: Parigi, Sanremo, il Festival di Venezia e i TikTok Awards sono alcuni degli esempi.

Qual è stato il segreto del vostro successo?

“Negli ultimi due anni, Dequa Studio ha vissuto una crescita significativa, grazie a un approccio innovativo e altamente personalizzato. Da sempre, il nostro credo si basa sull’ascolto delle esigenze del singolo talento, creando percorsi su misura che ci hanno permesso di consolidare la nostra reputazione nel settore. Il nostro successo è stato il risultato della combinazione di creatività, professionalità e duro lavoro. Questa formula ci ha permesso di costruire relazioni solide con brand e agenzie di riferimento. Inoltre, la nostra capacità di evolverci rapidamente, mantenendo sempre un approccio genuino nella gestione dei nostri talenti, ha fatto la differenza”.

Da rivelazione a punto di riferimento in questo settore. Com’è stato il salto?

“Abbiamo sviluppato un modello unico, che ci ha permesso di differenziarci dalla concorrenza. Ci siamo sempre concentrati sulla tutela dei nostri talenti, sia dal punto di vista contrattuale che nella gestione aziendale e nei rapporti con i clienti. Un altro aspetto fondamentale è stata la creazione di una solida rete di relazioni tra professionisti e brand, che ha moltiplicato le opportunità per i nostri talenti. Infine, credo che la reputazione sia stata un asset fondamentale per la nostra crescita, costruita sulla fiducia guadagnata nel tempo e su una gestione etica delle carriere dei nostri talenti”.

Com’è cambiato il mercato del beauty e lifestyle e qual è stato l’adattamento a questi cambiamenti?

“Il mercato del beauty e del lifestyle è sempre più competitivo e in continua evoluzione, soprattutto con l’emergere di nuovi trend e piattaforme digitali. Abbiamo dovuto adattarci rapidamente, rimanendo al passo con l’innovazione. Una delle sfide principali è stata quella di comprendere e anticipare i cambiamenti nelle abitudini del pubblico e nelle dinamiche dei social media. Abbiamo investito nella creazione di contenuti di qualità e nell’approccio personalizzato, puntando sempre a mantenere una connessione genuina con i nostri talenti e la loro community”.

La protezione e la tutela dei talenti sembra essere una delle vostre priorità.

“Proprio così. La tutela dei talenti è davvero al centro della nostra agenzia. Garantire un ambiente sicuro e stimolante per i nostri creator non solo migliora il loro benessere, ma favorisce anche la loro crescita e creatività. Gestiamo questa protezione attraverso un supporto a 360 gradi, che include una trasparenza totale nelle opportunità e nella contrattazione. Creiamo anche un sistema di feedback che permette ai talenti di esprimere liberamente le loro idee e preoccupazioni. Un ambiente di lavoro che offre sicurezza e sviluppo è più probabile che attiri e mantenga i migliori talenti, creando un ciclo virtuoso di successo e crescita”.

Gestire i talenti, anche quelli più piccoli, è la vostra mission.

“La trasparenza è uno dei pilastri della nostra filosofia. Anche per i talenti più piccoli, offriamo lo stesso livello di attenzione e supporto che riserviamo ai più noti. Questo significa spiegare chiaramente tutte le opportunità e le condizioni contrattuali, in modo che possano prendere decisioni informate. Inoltre, il nostro team è sempre disponibile per rispondere a domande e fornire assistenza, assicurandosi che ogni talento possa crescere in un ambiente di fiducia e rispetto reciproco”,

Nel corso dell’anno, avete ottenuto risultati straordinari.

“Il nostro anno è stato davvero intenso, con numerosi progetti internazionali e collaborazioni di alto livello. Abbiamo avviato un progetto globale di beauty a Parigi, partecipato a Sanremo con numerosi talenti, e sviluppato progetti di ambassador nel mondo del make-up. Abbiamo anche avuto presenze televisive costanti in programmi di punta, creato podcast e partecipato a eventi internazionali come il Festival di Venezia e i TikTok Awards. Ogni progetto ci ha permesso di affermarci come agenzia di riferimento nel settore.

C’è qualche difficoltà o sfida particolare che hai affrontato nel gestire l’espansione dell’agenzia?

“L’espansione ha comportato inevitabilmente delle sfide, soprattutto nel coordinare un team che cresceva rapidamente e nel mantenere l’alta qualità del nostro servizio mentre aumentavano i progetti e i clienti. Tuttavia, abbiamo affrontato queste difficoltà con determinazione, cercando sempre di rimanere fedeli ai nostri valori e ai principi che ci hanno guidato fin dall’inizio”.

Progetti futuri?

“Vogliamo continuare a investire nella crescita dei nostri talenti e ad esplorare nuovi segmenti, come gli influencer di nicchia. Credo che ci sarà sempre più richiesta per figure che abbiano una community solida e un engagement reale. Per quanto riguarda il mercato del beauty, penso che continuerà ad evolversi verso una personalizzazione sempre maggiore dei contenuti e dei servizi, con un focus crescente sulla trasparenza e sull’autenticità. Noi, come agenzia, saremo sempre al fianco dei nostri talenti per supportarli nella loro crescita personale e professionale, con costanza, dedizione, sacrificio e professionalità”.