Striscia la notizia: stasera Chiara Ferragni riceve il suo sesto Tapiro d’oro

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35), l’inviato Valerio Staffelli consegnerà il celebre Tapiro d’oro a Chiara Ferragni, protagonista di una vicenda curiosa legata al Festival di Sanremo 2025. Il motivo? La scelta di Fedez, in gara al Festival, di cantare insieme a Marco Masini il brano “Bella stronza” durante la serata dedicata ai duetti e alle cover.

La reazione di Chiara Ferragni

Intervistata da Staffelli, la Ferragni ha commentato con ironia la situazione:

“Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui.”

Una risposta che non ha convinto del tutto l’inviato, il quale ha replicato:

“Ma con tutte le canzoni che Masini aveva nel suo palmares, doveva scegliere proprio questa?”

La Ferragni, concordando con l’osservazione, ha aggiunto:

“Sono d’accordo.”

Quando Staffelli ha chiesto se si fosse già confrontata con Fedez sull’argomento, l’influencer ha sorpreso tutti dichiarando:

“No, non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino.”

L’affermazione ha poi lasciato spazio a una riflessione più personale:

“Sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione.”

Il sesto Tapiro d’oro per Chiara Ferragni

Con il riconoscimento di questa sera, Chiara Ferragni raggiunge quota sei Tapiri d’oro nella sua carriera, consolidando il suo rapporto “speciale” con il programma satirico di Canale 5. Il Tapiro d’oro, simbolo di satira e ironia, viene assegnato ogni volta che un personaggio pubblico si trova al centro di situazioni curiose o controverse, come in questo caso.

Il contesto della vicenda

La scelta di Fedez di interpretare “Bella stronza”, celebre brano del repertorio di Marco Masini, ha sollevato qualche sopracciglio, soprattutto per il testo ironico e diretto della canzone. La coppia Fedez-Ferragni, spesso al centro dell’attenzione mediatica, non manca mai di far parlare di sé, ma questa volta le dichiarazioni della Ferragni aggiungono un elemento inaspettato alla vicenda, che potrebbe alimentare ulteriori speculazioni.

Dove vedere il servizio completo

Il servizio completo con l’intervista di Valerio Staffelli a Chiara Ferragni andrà in onda questa sera a Striscia la notizia, su Canale 5, a partire dalle 20:35. Per non perdere questo momento di satira e spettacolo, sintonizzatevi sulla rete ammiraglia di Mediaset.