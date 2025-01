Sporting Lisbona-Bologna: anteprima del match e dove vederlo

Questa sera, mercoledì 29 gennaio 2025, alle ore 21:00, lo Stadio José Alvalade di Lisbona ospiterà la sfida di UEFA Champions League tra Sporting Lisbona e Bologna. Per i padroni di casa, guidati da Rui Borges, la partita rappresenta un’occasione cruciale per assicurarsi un posto nei playoff della competizione. Il Bologna, allenato da Vincenzo Italiano, è già matematicamente eliminato, ma cercherà di concludere la sua avventura europea con una prestazione positiva.

Situazione dello Sporting Lisbona

Dopo un inizio promettente nella fase a gironi, lo Sporting ha subito una flessione nelle ultime partite, complici anche i cambiamenti in panchina. Attualmente, i lusitani si trovano in una posizione che richiede una vittoria per garantire l’accesso ai playoff. La squadra si affiderà al bomber Viktor Gyökeres, supportato da Francisco Trincão e Hjulmand in cabina di regia.

Situazione del Bologna

Il Bologna ha già salutato la competizione, ma arriva a Lisbona con l’intento di onorare l’impegno e magari replicare la prestigiosa vittoria ottenuta contro il Borussia Dortmund nel turno precedente. Il tecnico Italiano potrebbe optare per un ampio turnover, dando spazio a giocatori meno impiegati. Assenze certe per squalifica e infortuni influenzeranno le scelte di formazione.

Probabili formazioni

Sporting Lisbona (4-2-3-1) : Portiere: Israel Difensori: Fresneda , Diomande , Gonçalo Inácio , Araujo Centrocampisti: Hjulmand , Debast Trequartisti: Catamo , Trincão , Quenda Attaccante: Gyökeres

: Bologna (4-2-3-1) : Portiere: Ravaglia Difensori: Holm , Beukema , Casale , Miranda Centrocampisti: Moro , Ferguson Trequartisti: Iling Jr , Fabbian , Ndoye Attaccante: Castro

:

Dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW.

Arbitro dell’incontro

La direzione della gara sarà affidata all’arbitro francese Benoît Bastien, assistito da Hicham Zakrani e Aurélien Drouet. Il quarto ufficiale sarà Jérémy Stinat, mentre al VAR ci saranno Benoît Millot e Willy Delajod.

Condizioni meteo a Lisbona

Per la serata odierna, le previsioni meteo indicano pioggia con temperature intorno ai 15°C. È stato emesso un allarme rosso per eventi costieri, in vigore dalle 18:00 WET fino a giovedì alle 6:00 WET, con onde di nord-ovest alte 7-8 metri, potenzialmente raggiungendo i 15 metri. Si consiglia ai tifosi di prestare attenzione alle condizioni meteo e di vestirsi adeguatamente per le precipitazioni previste.