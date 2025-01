Sporting Lisbona-Bologna 1-1: pareggio amaro per i rossoblù, Harder risponde a Pobega

Il 29 gennaio 2025, allo stadio José Alvalade di Lisbona, si è disputata l’ultima partita della fase a gironi della UEFA Champions League tra Sporting Lisbona e Bologna. L’incontro si è concluso con un pareggio per 1-1, risultato che ha sancito l’eliminazione dei rossoblù dalla competizione, mentre i padroni di casa hanno ottenuto la qualificazione ai playoff.

Primo tempo: dominio rossoblù e vantaggio di Pobega

Sin dalle prime battute, il Bologna ha mostrato un atteggiamento propositivo, cercando di imporre il proprio gioco. Al 4° minuto, una prima occasione significativa: su calcio d’angolo, Sam Beukema ha colpito di testa, centrando la traversa e sfiorando il vantaggio per i rossoblù.

La pressione costante degli uomini di Vincenzo Italiano è stata premiata al 21° minuto. Dopo una combinazione sulla destra, Beukema ha servito un preciso assist di testa per Tommaso Pobega, che, inseritosi con tempismo in area, ha insaccato di testa alle spalle del portiere Israel, portando il Bologna in vantaggio.

Nonostante lo svantaggio, lo Sporting Lisbona ha faticato a creare occasioni nitide nel primo tempo. L’unica vera minaccia è giunta al 40° minuto, quando Conrad Harder ha tentato una conclusione dal limite dell’area, trovando però pronto Federico Ravaglia alla parata.

Secondo tempo: reazione dello Sporting e pareggio di Harder

Nella ripresa, lo Sporting è sceso in campo con maggiore determinazione, cercando di riequilibrare le sorti dell’incontro. Al 53° minuto, una pericolosa incursione di Iván Fresneda sulla destra ha portato a un tiro insidioso, respinto con difficoltà da Ravaglia.

Il Bologna ha risposto al 74° minuto con una ripartenza fulminea: Pobega ha ricevuto palla sulla sinistra, si è accentrato e ha calciato verso la porta, ma la sua conclusione è terminata sull’esterno della rete.

Il pareggio dei padroni di casa è arrivato al 77° minuto. Un cross dalla destra di João Simões ha trovato impreparata la difesa rossoblù: Harder, approfittando di una disattenzione di Niccolò Casale, ha deviato il pallone in rete, superando Ravaglia e fissando il risultato sull’1-1.

Analisi tattica e prestazioni individuali

Il Bologna ha adottato un modulo 4-2-3-1, con Pobega e Lewis Ferguson a presidiare il centrocampo, supportati sulle fasce da Samuel Iling-Junior e Dan Ndoye. In attacco, Nicolás Castro ha agito da trequartista alle spalle dell’unica punta.

La difesa, composta da Emil Holm, Beukema, Casale e Juan Miranda, ha mostrato solidità per gran parte dell’incontro, concedendo poche opportunità agli avversari. Tuttavia, una disattenzione nel finale è costata cara ai rossoblù.

Tra i singoli, spicca la prestazione di Tommaso Pobega, autore del gol e protagonista di numerose incursioni offensive. Anche Beukema si è distinto, sia in fase difensiva che nell’apporto offensivo, fornendo l’assist per il vantaggio.

Per lo Sporting, oltre al decisivo Harder, va menzionata la prova di João Simões, il cui ingresso al 49° minuto ha dato nuova linfa al centrocampo lusitano, culminando con l’assist per il gol del pareggio.

Implicazioni del risultato e prospettive future

Con questo pareggio, lo Sporting Lisbona si è assicurato un posto nei playoff della UEFA Champions League, grazie a una migliore differenza reti rispetto al Club Brugge. I portoghesi affronteranno ora una sfida a eliminazione diretta per cercare di accedere agli ottavi di finale.

Per il Bologna, l’avventura europea si conclude qui. Nonostante l’eliminazione, la squadra di Vincenzo Italiano può trarre numerosi spunti positivi da questa esperienza, avendo dimostrato di poter competere a livelli elevati e di possedere un gruppo giovane e talentuoso.

Dichiarazioni post-partita

Nel post-partita, l’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, ha espresso il suo rammarico per l’eliminazione, ma ha elogiato la prestazione dei suoi giocatori: “Abbiamo disputato una grande partita, mostrando carattere e qualità. Purtroppo, una disattenzione ci è costata cara, ma sono orgoglioso di quanto fatto dai ragazzi in questa competizione”.

Dall’altra parte, il tecnico dello Sporting, Borges, ha sottolineato l’importanza del risultato ottenuto: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro un avversario ben organizzato. Il pareggio ci permette di proseguire il nostro cammino in Champions League, e questo è ciò che conta”.