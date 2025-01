Sparta Praga-Inter: sfida decisiva per gli ottavi di Champions League

Questa sera, mercoledì 22 gennaio 2025, alle ore 21:00, l’Inter affronterà lo Sparta Praga allo Stadion Letná di Praga, nella settima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. I nerazzurri, attualmente con 13 punti, mirano a consolidare la loro posizione tra le prime otto per assicurarsi l’accesso diretto agli ottavi di finale. Lo Sparta Praga, con 4 punti, cerca di interrompere una serie negativa di quattro sconfitte consecutive nella competizione.

Situazione delle squadre

L’Inter, guidata da Simone Inzaghi, sta vivendo un momento positivo in campionato, occupando il secondo posto in Serie A con 43 punti, a tre lunghezze dal Napoli capolista, ma con una partita in meno. Inzaghi ha deciso di non effettuare rotazioni significative per la sfida odierna, schierando una formazione molto simile a quella che ha recentemente battuto l’Empoli. L’obiettivo è ottenere una vittoria che garantirebbe la qualificazione anticipata agli ottavi di finale.

D’altro canto, lo Sparta Praga, attualmente terzo nel campionato ceco, sta attraversando un periodo difficile in Champions League, con quattro sconfitte consecutive. La squadra, allenata da Lars Friis, cercherà di sfruttare il fattore campo per invertire la tendenza negativa e mantenere vive le residue speranze di qualificazione.

Probabili formazioni

Sparta Praga (3-5-2): Vindahl; Vitik, Sorensen, Cobbaut; Wiesner, Sadilek, Solbakken, Kairinen, Rynes; Olatunji, Birmancevic.

Vindahl; Vitik, Sorensen, Cobbaut; Wiesner, Sadilek, Solbakken, Kairinen, Rynes; Olatunji, Birmancevic. Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Asllani, Frattesi, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Dove vedere la partita

Il match sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). Inoltre, sarà disponibile in streaming su Sky Go e NOW. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21:00.

Arbitro dell’incontro

La direzione di gara è affidata all’arbitro spagnolo Alejandro Hernández Hernández, coadiuvato dagli assistenti José Naranjo e Diego Sánchez Rojo. Il quarto uomo sarà César Soto Grado, mentre al VAR opereranno Juan Martínez Munuera e Valentín Pizarro Gómez.

Statistiche e precedenti

L’Inter ha un buon rendimento nelle trasferte europee recenti, avendo ottenuto risultati positivi nelle ultime partite fuori casa. Lo Sparta Praga, invece, ha mostrato alcune difficoltà nel mantenere la porta inviolata, subendo gol in diverse occasioni durante la fase a gironi.

Giocatori chiave da tenere d’occhio

Per l’Inter, l’attaccante argentino Lautaro Martínez è uno dei principali pericoli per le difese avversarie, grazie alla sua abilità nel finalizzare le azioni offensive. Anche il centrocampista Nicolò Barella rappresenta un elemento fondamentale per gli equilibri della squadra, offrendo qualità sia in fase difensiva che offensiva.

Nello Sparta Praga, l’attaccante nigeriano Victor Olatunji è noto per la sua velocità e capacità di sfruttare gli spazi, mentre il centrocampista slovacco Lukáš Haraslín può creare pericoli con le sue incursioni e il tiro dalla distanza.

Possibili scenari di qualificazione

Una vittoria dell’Inter questa sera potrebbe garantire l’accesso diretto agli ottavi di finale, evitando i playoff e consolidando la posizione tra le migliori squadre europee. In caso di pareggio o sconfitta, i nerazzurri dovranno attendere l’esito delle altre partite del girone per conoscere il proprio destino nella competizione.

