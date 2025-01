Sorteggi Champions ed Europa League: gli impegni delle italiane

Il 31 gennaio 2025, a Nyon, si sono svolti i sorteggi per i playoff della UEFA Champions League e dell’Europa League, delineando il cammino delle squadre italiane nelle competizioni europee.

Champions League: gli accoppiamenti delle italiane

In Champions League, l’Inter ha già staccato il pass per gli ottavi di finale, mentre Milan, Juventus e Atalanta dovranno affrontare i playoff per proseguire il loro percorso. L’urna di Nyon ha evitato il temuto derby italiano tra Milan e Juventus, riservando comunque sfide di grande interesse.

Milan vs Feyenoord : I rossoneri affronteranno la formazione olandese, attualmente in ottima forma nel campionato Eredivisie. Sarà una sfida impegnativa per la squadra di Sergio Conceição , che dovrà prepararsi al meglio per superare questo ostacolo.

vs : I rossoneri affronteranno la formazione olandese, attualmente in ottima forma nel campionato Eredivisie. Sarà una sfida impegnativa per la squadra di , che dovrà prepararsi al meglio per superare questo ostacolo. Juventus vs PSV Eindhoven : I bianconeri se la vedranno con il PSV, squadra già incontrata nella fase a gironi, dove la Juventus aveva prevalso con un 3-1. Tuttavia, il tecnico Thiago Motta sa che ogni partita è una storia a sé e preparerà la squadra con la massima attenzione.

vs : I bianconeri se la vedranno con il PSV, squadra già incontrata nella fase a gironi, dove la Juventus aveva prevalso con un 3-1. Tuttavia, il tecnico sa che ogni partita è una storia a sé e preparerà la squadra con la massima attenzione. Atalanta vs Club Brugge: La “Dea” affronterà i belgi del Club Brugge, evitando così l’ostica opzione dello Sporting Lisbona. La squadra di Gian Piero Gasperini punta a proseguire il suo cammino europeo, forte delle prestazioni convincenti offerte finora.

Le gare d’andata dei playoff si disputeranno l’11 e 12 febbraio, mentre le partite di ritorno sono in programma per il 18 e 19 febbraio. Le squadre italiane cercheranno di ottenere risultati positivi per garantirsi l’accesso agli ottavi di finale.

Europa League: il cammino della Roma

Per quanto riguarda l’Europa League, la Lazio ha già conquistato un posto agli ottavi di finale, mentre la Roma dovrà affrontare i playoff per proseguire nella competizione. Il sorteggio ha riservato ai giallorossi una sfida di grande prestigio:

Roma vs Porto: La squadra di Claudio Ranieri affronterà il Porto, formazione portoghese con una solida tradizione europea. Le partite si disputeranno il 13 e 20 febbraio, con la gara di andata in trasferta all’Estádio do Dragão e il ritorno allo Stadio Olimpico.

La Roma dovrà prepararsi al meglio per superare questo ostacolo e raggiungere gli ottavi di finale, dove potrebbe incrociare altre squadre di alto livello.

Le altre sfide dei playoff di Champions League

Oltre agli impegni delle italiane, i playoff di Champions League offrono altre sfide di grande interesse:

Manchester City vs Real Madrid : Un vero e proprio big match tra due delle squadre più blasonate d’Europa. Sarà la quarta stagione consecutiva in cui le due formazioni si affrontano in Champions League, ma mai così presto nella competizione.

vs : Un vero e proprio big match tra due delle squadre più blasonate d’Europa. Sarà la quarta stagione consecutiva in cui le due formazioni si affrontano in Champions League, ma mai così presto nella competizione. Brest vs Paris Saint-Germain : Derby francese che promette scintille, con il PSG favorito ma chiamato a non sottovalutare l’avversario.

vs : Derby francese che promette scintille, con il PSG favorito ma chiamato a non sottovalutare l’avversario. Monaco vs Benfica : Sfida equilibrata tra due squadre con una lunga tradizione europea.

vs : Sfida equilibrata tra due squadre con una lunga tradizione europea. Sporting Lisbona vs Borussia Dortmund : Partita aperta a qualsiasi risultato, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo per avanzare nella competizione.

vs : Partita aperta a qualsiasi risultato, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo per avanzare nella competizione. Celtic vs Bayern Monaco: I tedeschi partono con i favori del pronostico, ma il Celtic cercherà di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà i bavaresi.

Queste sfide aggiungono ulteriore fascino a una competizione che si preannuncia avvincente e ricca di colpi di scena.

Le prospettive delle italiane

Le squadre italiane si preparano ad affrontare queste sfide con determinazione e ambizione. Il Milan punta a ritrovare la solidità difensiva e l’efficacia offensiva che hanno caratterizzato la prima parte della stagione. La Juventus cercherà di confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane, con un Dusan Vlahovic in grande spolvero dopo aver superato alcuni problemi fisici. L’Atalanta, dal canto suo, vuole continuare a stupire in Europa, forte di un gioco offensivo e spettacolare che ha già messo in difficoltà avversari blasonati.

In Europa League, la Roma dovrà affrontare il Porto con grande attenzione, consapevole delle insidie che una squadra esperta come quella portoghese può presentare. La qualificazione agli ottavi rappresenterebbe un importante traguardo per i giallorossi, desiderosi di ritagliarsi un ruolo da protagonisti in Europa.

Le prossime settimane saranno decisive per il destino europeo delle squadre italiane, chiamate a dimostrare il proprio valore e a tenere alto il nome del calcio italiano nelle competizioni continentali.