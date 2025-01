Skoda: allo studio la nuova SUV di grandi dimensioni?

Prossimamente, stando alle indiscrezioni, potrebbe debuttare l’inedita SUV di grandi dimensioni del costruttore ceco Skoda. Non è escluso che possa rappresentare la gemella della Volkswagen Talagon, destinata al mercato cinese e recentemente sottoposta al restyling di metà carriera.

Quindi, la futura grande SUV di Skoda sarà riconoscibile per la lunghezza di 517 cm e il passo di 298 cm, nonché per lo stile in linea con la concept car Vision 7S. Affiancherà la SUV piccola Kamiq, la SUV compatta Karoq e la SUV media Kodiaq, più i modelli Skoda Epiq, Elroq ed Enyaq a propulsione elettrica.

Grazie alla piattaforma modulare MQB Evo, la gamma della nuova SUV di grandi dimensioni griffata Skoda comprenderà solo la configurazione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, nelle declinazioni da 272 CV e 394 CV di potenza complessiva con le motorizzazioni 1.5 TSI e 2.0 TSI a benzina, accreditate dell’autonomia massima di circa 100 km nella modalità di guida elettrica.