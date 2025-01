La situazione delle italiane in Champions League: chi può passare il turno, chi rischia

La fase a gironi della UEFA Champions League 2024/2025 si avvia alla conclusione, e le squadre italiane sono impegnate nella corsa per assicurarsi un posto negli ottavi di finale. Ecco un’analisi dettagliata della situazione attuale per ciascuna delle cinque rappresentanti italiane:

Inter

L’Inter ha recentemente ottenuto una vittoria fondamentale per 1-0 contro lo Sparta Praga, grazie a un gol di Lautaro Martínez. Questo successo ha portato i nerazzurri al quarto posto in classifica con 16 punti dopo sette partite, posizionandoli in una situazione favorevole per la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Per assicurarsi il passaggio del turno senza passare dai playoff, all’Inter basterà un pareggio nell’ultima partita del girone contro il Monaco, in programma il 29 gennaio.

Milan

Leao (depositphotos)

Il Milan ha conquistato una vittoria per 1-0 contro il Girona, con una rete decisiva di Rafael Leão. Questo risultato ha portato i rossoneri al sesto posto in classifica con 15 punti, mettendoli in una posizione vantaggiosa per l’accesso diretto agli ottavi di finale. Per confermare la qualificazione, il Milan dovrà ottenere almeno un pareggio nell’ultima partita della fase a gironi contro la Dinamo Zagabria.

Juventus

Copyright (c) 2024 Shutterstock. No use without permission. / IPA

La Juventus ha recentemente affrontato il Club Brugge, ottenendo un pareggio a reti inviolate (0-0). Questo risultato ha portato i bianconeri al 14° posto in classifica con 12 punti, mantenendoli in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Tuttavia, per assicurarsi il passaggio del turno, la squadra di Thiago Motta dovrà ottenere una vittoria nell’ultima partita del girone contro il Benfica, in programma il 29 gennaio.

Atalanta

Lookman (depositphotos)

L’Atalanta ha ottenuto una convincente vittoria per 5-0 contro lo Sturm Graz, con reti di Retegui, Pasalic, De Ketelaere, Lookman e Brescianini. Questo successo ha portato la squadra di Gian Piero Gasperini al terzo posto in classifica con 14 punti, garantendo almeno la partecipazione ai playoff. Per ottenere la qualificazione diretta agli ottavi di finale, l’Atalanta dovrà vincere l’ultima partita del girone contro il Barcellona, prevista per il 29 gennaio.

Bologna

Dallinga del Bologna (depositphotos)

Il Bologna ha ottenuto una sorprendente vittoria per 2-1 contro il Borussia Dortmund, realizzando una rimonta con due gol in due minuti. Questo successo ha portato la squadra al 27° posto con 5 punti. Nonostante le possibilità di qualificazione siano ridotte, il Bologna può ancora sperare in un miracolo, ma sarà necessario vincere le restanti partite e sperare in una combinazione favorevole di risultati dagli altri campi.

Conclusioni

Le squadre italiane stanno vivendo situazioni diverse in questa fase della Champions League. L’Inter e il Milan sono in posizioni favorevoli per la qualificazione diretta agli ottavi, mentre la Juventus e l’Atalanta dovranno lottare nelle ultime partite per assicurarsi un posto tra le migliori sedici d’Europa. Il Bologna, pur con poche chance, ha dimostrato carattere e determinazione, mantenendo vive le speranze fino all’ultimo.