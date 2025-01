Serie B: risultati e classifica ìdopo la 23ª Giornata, Spezia riapre lotta al vertice

La 23ª giornata del campionato di Serie B ha regalato emozioni e risultati significativi, influenzando la classifica e delineando le ambizioni delle squadre coinvolte.

Risultati della 23ª Giornata

Spezia 2-0 Sassuolo : Lo Spezia ha ottenuto una vittoria importante contro la capolista Sassuolo, riaprendo la lotta al vertice.

: Lo Spezia ha ottenuto una vittoria importante contro la capolista Sassuolo, riaprendo la lotta al vertice. Cesena 1-1 Bari : Un pareggio combattuto che lascia entrambe le squadre con un punto prezioso.

: Un pareggio combattuto che lascia entrambe le squadre con un punto prezioso. Cosenza 0-1 Cittadella : Il Cittadella espugna il campo del Cosenza con una vittoria di misura.

: Il Cittadella espugna il campo del Cosenza con una vittoria di misura. Frosinone 2-1 Sudtirol : Il Frosinone conquista i tre punti in casa contro il Sudtirol.

: Il Frosinone conquista i tre punti in casa contro il Sudtirol. Juve Stabia 2-2 Carrarese : La Juve Stabia torna al successo con una vittoria convincente.

: La Juve Stabia torna al successo con una vittoria convincente. Mantova 2-2 Sampdoria : Partita ricca di gol, con il Mantova che ferma e raggiunge la Sampdoria.

: Partita ricca di gol, con il Mantova che ferma e raggiunge la Sampdoria. Brescia 2-3 Catanzaro : Il Catanzaro ottiene una vittoria esterna importante a Brescia.

: Il Catanzaro ottiene una vittoria esterna importante a Brescia. Pisa 2-1 Salernitana : Il Pisa continua la sua marcia positiva battendo la Salernitana nonostante l’inferiorità numerica.

: Il Pisa continua la sua marcia positiva battendo la Salernitana nonostante l’inferiorità numerica. Reggiana 2-1 Palermo : La Reggiana si impone di misura sul Palermo.

: La Reggiana si impone di misura sul Palermo. Cremonese 2-2 Modena: Pareggio ricco di gol tra le due formazioni che regalano un match avvincente

Classifica Aggiornata

Dopo questi risultati, la classifica di Serie B è la seguente:

Sassuolo – 52 punti Pisa – 50 punti Spezia – 45 punti Cremonese – 37 punti Juve Stabia – 33 punti Catanzaro – 32 punti Bari – 30 punti Palermo – 30 punti Cesena – 30 punti Reggiana – 28 punti Mantova – 28 punti Modena – 27 punti Carrarese – 27 punti Cittadella – 27 punti Brescia – 25 punti Südtirol – 22 punti Sampdoria – 22 punti Salernitana – 21 punti Frosinone – 21 punti Cosenza – 18 punti

La lotta per la promozione diretta e per i posti nei playoff si fa sempre più intensa, con diverse squadre racchiuse in pochi punti. Le prossime giornate saranno decisive per delineare le gerarchie del campionato.