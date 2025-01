Serie A: i posticipi del 27 gennaio 2025 tra emozioni e colpi di scena

La 22ª giornata di Serie A si è conclusa lunedì 27 gennaio 2025 con due posticipi ricchi di emozioni e risultati significativi per la classifica. Le sfide Venezia-Hellas Verona e Genoa-Monza hanno offerto spettacolo e spunti interessanti per gli appassionati di calcio.

Venezia-Hellas Verona: un derby veneto all’insegna dell’equilibrio

Allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, il derby veneto tra Venezia e Hellas Verona è terminato con un pareggio per 1-1. La partita ha visto entrambe le squadre impegnarsi per ottenere punti preziosi nella lotta per la salvezza.

Nel primo tempo, al 28′, il Venezia è passato in vantaggio grazie a Alessio Zerbin, abile a sfruttare una respinta del portiere su un tiro di Joel Pohjanpalo. Il giovane attaccante italiano ha mostrato grande opportunismo, siglando una rete importante per i lagunari.

Nella ripresa, l’Hellas Verona ha aumentato la pressione alla ricerca del pareggio, che è arrivato al 76′ con Moussa Tchatchoua. Il centrocampista belga ha approfittato di un tiro sbagliato di Yaya Sarr, trovandosi al posto giusto nel momento giusto per insaccare il pallone in rete.

Nel finale, il Venezia ha tentato di riportarsi in vantaggio, ma il portiere veronese Lorenzo Montipò si è opposto con una grande parata su un tiro angolato di Gianluca Busio. Il risultato finale di 1-1 rispecchia l’equilibrio visto in campo, con entrambe le squadre che hanno mostrato determinazione e voglia di ottenere un risultato positivo.

Genoa-Monza: i rossoblù tornano alla vittoria, brianzoli sempre più in crisi

In serata, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, il Genoa ha ospitato il Monza in una sfida cruciale per la zona salvezza. I rossoblù, guidati da Patrick Vieira, sono riusciti a imporsi con un netto 2-0, consolidando la loro posizione a metà classifica e lasciando il Monza all’ultimo posto.

La partita è stata caratterizzata da un primo tempo combattuto, con entrambe le squadre che hanno creato occasioni da gol. Al 30′, il Genoa ha avuto l’opportunità di passare in vantaggio su calcio di rigore, ma l’attaccante Andrea Pinamonti si è fatto ipnotizzare dal portiere brianzolo Stefano Turati, che ha respinto il tiro dagli undici metri.

Nella ripresa, il Genoa ha continuato a spingere e al 61′ ha trovato il gol del vantaggio con il difensore belga Koni De Winter, bravo a colpire di testa su assist del terzino sinistro Aaron Martin. Il raddoppio è arrivato all’84’ grazie al difensore colombiano Johan Vásquez, che ha sfruttato un calcio d’angolo per insaccare di testa il pallone alle spalle di Turati.

Con questa vittoria, il Genoa raggiunge quota 26 punti in classifica, affiancando Torino e Udinese, e si allontana ulteriormente dalla zona retrocessione. Per il Monza, invece, la situazione si fa sempre più critica: la squadra allenata da Salvatore Bocchetti rimane all’ultimo posto con soli 13 punti, vedendo allontanarsi le dirette concorrenti per la salvezza.

Implicazioni per la classifica e prospettive future

I risultati dei posticipi del 27 gennaio hanno avuto un impatto significativo sulla classifica di Serie A, soprattutto in ottica salvezza. Il pareggio tra Venezia e Hellas Verona mantiene entrambe le squadre in una posizione delicata, con i lagunari che salgono a 19 punti e gli scaligeri a 23. La lotta per evitare la retrocessione si fa sempre più serrata, con diverse squadre coinvolte in pochi punti.

Il Genoa, grazie alla vittoria sul Monza, compie un passo importante verso la permanenza in Serie A, distanziandosi dalla zona calda e acquisendo fiducia per le prossime sfide. La squadra di Vieira sembra aver trovato la giusta quadratura, con una difesa solida e un attacco capace di capitalizzare le occasioni create.

Per il Monza, la situazione appare sempre più complicata. Nonostante alcuni segnali positivi nelle ultime settimane, la squadra fatica a trovare continuità di risultati e a risalire la classifica. Sarà fondamentale per Bocchetti lavorare sull’aspetto mentale dei suoi giocatori e cercare soluzioni tattiche per invertire la rotta nelle prossime partite.

