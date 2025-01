Screening cardiovascolare nei luoghi di lavoro: test e prevenzione per ridurre il rischio di ictus e infarto

Un semplice prelievo di sangue dal dito e l’analisi di alcuni parametri fondamentali come colesterolo, glicemia, sesso ed età, insieme alla valutazione dello stile di vita, possono permettere di calcolare il rischio di sviluppare patologie cardiovascolari come ictus o infarto nei successivi dieci anni. Sulla base dei risultati ottenuti, è possibile attivare misure di prevenzione o avviare terapie mirate.

Un progetto per la salute nei luoghi di lavoro

Circa 600 lavoratori di una decina di aziende dell’area metropolitana di Bari e di alcuni comuni del nord barese sono stati coinvolti in un programma di screening per la promozione della salute nei luoghi di lavoro. Questa iniziativa è stata promossa dal Dipartimento di prevenzione della ASL di Bari, in collaborazione con i servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPESAL).

L’importanza della prevenzione cardiovascolare

Le patologie cardiovascolari, come sottolineato da Fulvio Longo, direttore del Dipartimento di prevenzione della ASL di Bari, rappresentano la prima causa di morte. Fattori di rischio come abitudini scorrette, fumo e abuso di alcol incidono significativamente sull’incidenza di queste malattie.

“Abbiamo deciso di entrare nelle aziende per sottoporre i lavoratori a una serie di test, analizzando parametri che influenzano il rischio cardiovascolare. Attraverso questi dati, possiamo stilare un profilo di rischio e intervenire, coinvolgendo i medici competenti o i medici di famiglia, per garantire una presa in carico adeguata ai lavoratori con maggiore necessità di assistenza”, ha spiegato Longo.

Un’iniziativa basata sul “Progetto Cuore”

Il programma segue le linee guida del Piano regionale della prevenzione 2021-2025 e si ispira al “Progetto Cuore” dell’Istituto Superiore di Sanità.

L’analisi dei parametri chiave permette di:

Stimare la probabilità di un primo evento cardiovascolare (infarto o ictus) nei successivi 10 anni.

(infarto o ictus) nei successivi 10 anni. Classificare i lavoratori in categorie di rischio : basso, medio, alto.

: basso, medio, alto. Strutturare interventi di prevenzione personalizzati basati sul livello di rischio.

Azioni per la prevenzione e la promozione della salute

Attraverso il monitoraggio di fattori di rischio modificabili come alimentazione, fumo, consumo di alcol e attività fisica, è possibile ridurre sensibilmente il rischio di malattie cardiovascolari.

Fino ad oggi, sono stati coinvolti 581 lavoratori, per i quali è stata determinata la classe di rischio cardiovascolare. Per ogni azienda, sono state redatte relazioni anonime collettive, contenenti fasce di rischio e dati statistici. Inoltre:

Sono stati distribuiti opuscoli informativi sulla prevenzione cardiovascolare.

sulla prevenzione cardiovascolare. Sono stati proposti interventi di promozione della salute e counseling nutrizionale .

e . In alcuni casi, è stato attivato un contatto diretto con il medico competente e il medico di medicina generale per un intervento più mirato.

Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’area nord ha collaborato con il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) per fornire counseling nutrizionale ai soggetti con rischio elevato. Questi lavoratori hanno avuto accesso a percorsi di educazione alimentare negli ambulatori di Altamura e Molfetta.

Il futuro del progetto

Il programma proseguirà anche nel 2025, con un’attenzione particolare ai lavoratori delle piccole e medie imprese. Questa iniziativa si inserisce nel principio di equity del Piano regionale della prevenzione, garantendo pari opportunità di accesso alla prevenzione per tutti i lavoratori.