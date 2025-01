Europa League, la Roma si complica la vita

La Roma ha subito una battuta d’arresto significativa nella sua campagna europea, perdendo 1-0 contro l’AZ Alkmaar nella settima giornata della fase campionato dell’Europa League. Questa sconfitta complica il percorso dei giallorossi verso la qualificazione agli ottavi di finale, rendendo decisiva l’ultima partita contro l’Eintracht Francoforte.

La partita: un’analisi dettagliata

La sfida, disputata all’AFAS Stadion di Alkmaar, è stata caratterizzata da un primo tempo equilibrato, con poche occasioni da entrambe le parti. L’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, ha optato per una formazione prudente, cercando di controllare il gioco e limitare le iniziative offensive degli olandesi.

Nel secondo tempo, la Roma ha cercato di aumentare la pressione offensiva, ma senza successo. Al minuto 80, l’AZ Alkmaar ha trovato il gol decisivo grazie a Troy Parrott, che ha finalizzato un assist di Wolfe, battendo il portiere Mile Svilar da distanza ravvicinata.

Le scelte tattiche di Ranieri

Ranieri ha schierato la squadra con un modulo 3-4-2-1, affidando le chiavi dell’attacco a Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy alle spalle dell’unica punta, Artem Dovbyk. A centrocampo, la coppia Manu Koné e Leandro Paredes aveva il compito di dettare i tempi di gioco e fornire copertura difensiva.

Nonostante le intenzioni, la Roma ha faticato a creare occasioni da gol concrete. Le sostituzioni effettuate nella ripresa, tra cui l’ingresso di Matías Soulé per dare maggiore vivacità all’attacco, non hanno prodotto l’effetto sperato.

Le statistiche del match

Alcuni dati salienti della partita:

Possesso palla : AZ Alkmaar 52% – Roma 48%

: AZ Alkmaar 52% – Roma 48% Tiri totali : AZ Alkmaar 10 – Roma 8

: AZ Alkmaar 10 – Roma 8 Tiri in porta : AZ Alkmaar 4 – Roma 3

: AZ Alkmaar 4 – Roma 3 Calci d’angolo : AZ Alkmaar 5 – Roma 4

: AZ Alkmaar 5 – Roma 4 Falli commessi: AZ Alkmaar 12 – Roma 15

Queste statistiche evidenziano un equilibrio generale, ma sottolineano anche la difficoltà della Roma nel concretizzare le proprie azioni offensive.

Le implicazioni per la classifica

Con questa sconfitta, la Roma rimane ferma a 9 punti nella classifica della fase campionato dell’Europa League. L’AZ Alkmaar supera i giallorossi, complicando ulteriormente la situazione in vista dell’ultima giornata.

La nuova formula dell’Europa League prevede una fase campionato con 36 squadre in un girone unico. Le prime 8 classificate accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9º al 24º posto disputano i playoff per accedere agli ottavi. Attualmente, la Roma si trova al di fuori delle prime otto posizioni, rendendo fondamentale una vittoria nell’ultimo match per sperare almeno nei playoff.

Il prossimo impegno: una sfida decisiva

La Roma affronterà l’Eintracht Francoforte giovedì 30 gennaio 2025 allo Stadio Olimpico di Roma, con calcio d’inizio alle ore 21:00. Questa partita sarà decisiva per determinare il futuro europeo dei giallorossi. Una vittoria potrebbe garantire l’accesso ai playoff, mentre un risultato negativo potrebbe sancire l’eliminazione dalla competizione.

Le reazioni dei tifosi

Sui social media, i tifosi della Roma hanno espresso la loro frustrazione per la prestazione della squadra. Molti hanno sottolineato la mancanza di incisività in attacco e la necessità di un approccio più aggressivo nelle partite decisive.

Conclusione

La sconfitta contro l’AZ Alkmaar rappresenta un duro colpo per le ambizioni europee della Roma. La squadra dovrà mostrare carattere e determinazione nell’ultima partita della fase campionato per mantenere vive le speranze di proseguire il cammino in Europa.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/