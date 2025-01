Milan sconfitto dalla Dinamo Zagabria: espulsione di Musah e playoff di Champions League

Il 29 gennaio 2025, allo Stadion Maksimir di Zagabria, il Milan ha subito una sconfitta per 2-1 contro la Dinamo Zagabria, compromettendo l’accesso diretto agli ottavi di finale della UEFA Champions League.

Primo Tempo: Dominio Croato e Espulsione Decisiva

La partita inizia con un ritmo intenso. Al 19′, un errore difensivo di Matteo Gabbia permette a Martin Baturina di portare in vantaggio la Dinamo, superando il portiere Mike Maignan con un tiro preciso.

Al 39′, il Milan subisce un duro colpo: Yunus Musah riceve il secondo cartellino giallo per un fallo evitabile, lasciando i rossoneri in dieci uomini. Questa espulsione complica ulteriormente la situazione per la squadra di Sérgio Conceição.

Secondo Tempo: Reazione e Beffa Finale

Nonostante l’inferiorità numerica, il Milan trova il pareggio al 53′ grazie a Christian Pulisic, che conclude con precisione un’azione corale, siglando il suo quarto gol in otto partite di Champions League.

Tuttavia, al 60′, la Dinamo si riporta in vantaggio con un gol di Marko Pjaca, che sfrutta una disattenzione difensiva dei rossoneri.

Formazioni Iniziali

Dinamo Zagabria (4-2-3-1):

Portiere: Ivan Nevistić

Ivan Nevistić Difensori: Ronaël Pierre-Gabriel, Raúl Torrente, Samy Mmaee, Kévin Théophile-Catherine

Ronaël Pierre-Gabriel, Raúl Torrente, Samy Mmaee, Kévin Théophile-Catherine Centrocampisti: Arijan Ademi, Josip Mišić; Luka Stojković, Martin Baturina, Marko Pjaca

Arijan Ademi, Josip Mišić; Luka Stojković, Martin Baturina, Marko Pjaca Attaccante: Sandro Kulenović

Milan (4-2-3-1):

Portiere: Mike Maignan

Mike Maignan Difensori: Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović, Theo Hernández

Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović, Theo Hernández Centrocampisti: Yunus Musah, Youssouf Fofana; Christian Pulisic, Tijjani Reijnders, Rafael Leão

Yunus Musah, Youssouf Fofana; Christian Pulisic, Tijjani Reijnders, Rafael Leão Attaccante: Álvaro Morata

Implicazioni per il Milan

Con questa sconfitta, il Milan conclude la fase a gironi al 13º posto, con 15 punti, e dovrà affrontare i playoff per tentare di accedere agli ottavi di finale.

Analisi delle Prestazioni Individuali

Mike Maignan: Autore di alcune parate importanti, ma non ha potuto fare molto sui gol subiti.

Autore di alcune parate importanti, ma non ha potuto fare molto sui gol subiti. Fikayo Tomori: Schierato come terzino destro, ha fornito l’assist per il gol di Pulisic, ma ha avuto difficoltà in fase difensiva.

Schierato come terzino destro, ha fornito l’assist per il gol di Pulisic, ma ha avuto difficoltà in fase difensiva. Matteo Gabbia: Responsabile dell’errore che ha portato al primo gol della Dinamo.

Responsabile dell’errore che ha portato al primo gol della Dinamo. Yunus Musah: La sua espulsione ha influenzato negativamente la partita del Milan.

La sua espulsione ha influenzato negativamente la partita del Milan. Christian Pulisic: Il migliore in campo per i rossoneri, con un gol e diverse giocate di qualità.

Prospettive Future

Il Milan dovrà ora prepararsi per i playoff, con l’obiettivo di superare questo ostacolo e proseguire il cammino in Champions League. La squadra dovrà lavorare sulla solidità difensiva e sulla disciplina in campo per evitare ulteriori battute d’arresto.