Sanremo 2025: Villa Nobel diventa il quartier generale delle radio Mediaset e partner

Anche quest’anno, le radio del Gruppo Mediaset – Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio – insieme a Radio Norba, Radio Divina e Lady Radio, tornano a Sanremo con un progetto consolidato e di successo. Per il quarto anno consecutivo, queste emittenti saranno protagoniste nella prestigiosa cornice di Villa Nobel, storica residenza di Alfred Nobel, che dal 10 al 15 febbraio 2025 diventerà un vero e proprio hub per artisti, celebrities e addetti ai lavori durante il Festival della Canzone Italiana.

Sanremo Extrafestival: il cuore pulsante del Festival

Il progetto, denominato SANREMO EXTRAFESTIVAL, trasformerà Villa Nobel in un centro nevralgico per la musica, la comunicazione e il networking. Questo spazio esclusivo diventerà un punto di riferimento per:

Artisti in gara e ospiti del Festival.

e ospiti del Festival. Celebrities , influencer e addetti ai lavori.

, influencer e addetti ai lavori. Partner e sponsor che animeranno la settimana sanremese con attività social e digital.

Le diverse postazioni, collocate all’interno della villa e nel parco circostante, accoglieranno ogni giorno conduttori radiofonici, artisti, ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo, creando un mix unico di musica, costume e attualità.

I programmi speciali delle radio: protagonisti a Villa Nobel

Le radio coinvolte offriranno una programmazione dedicata, arricchita da interviste, collegamenti in diretta e momenti di intrattenimento esclusivi. Ecco i dettagli:

Radio 105

“105 Take Away” : condotto da Camilla Ghini e Daniele Battaglia , in diretta ogni giorno da Villa Nobel.

: condotto da e , in diretta ogni giorno da Villa Nobel. “105 Night Express” : le interviste ai cantanti arricchiranno la programmazione serale.

: le interviste ai cantanti arricchiranno la programmazione serale. “105 Loves Music”: Mariasole Pollio sarà la padrona di casa la domenica alle 12.

R101

Melita Toniolo e Rebecca Staffelli : interviste e collegamenti con gli studi di Milano durante tutto il pomeriggio.

e : interviste e collegamenti con gli studi di Milano durante tutto il pomeriggio. “Procediamo”: il venerdì mattina, Fernando Proce trasmetterà in diretta da Villa Nobel.

Radio Monte Carlo

Giorgia Venturini: doppio collegamento quotidiano da Villa Nobel, raccontando il dietro le quinte del Festival.

Radio Subasio

Ampio spazio dedicato agli artisti in gara con momenti speciali all’interno della programmazione.

Gloria Gallo: il sabato trasmetterà il suo programma in diretta dalla villa.

Rosaria Rollo – foto instagram

Radio Norba

Rosaria Rollo e Daniele Colacicco: interviste e dirette dedicate agli artisti in gara.

Radio Divina e Lady Radio

Eva Edili e Franceskino: trasmissioni in diretta tutti i giorni dalla postazione esclusiva a Villa Nobel.

Villa Nobel: la location simbolo del Festival

La scelta di Villa Nobel come quartier generale delle radio Mediaset e partner non è casuale. Questa storica residenza, ora sede museale, offre una cornice unica ed elegante, perfetta per accogliere artisti, conduttori e ospiti in un’atmosfera esclusiva. La villa si trasformerà in un hub radio-social-TV, dove musica, intrattenimento e tecnologia si fonderanno per creare contenuti unici e coinvolgenti.

L’importanza di Sanremo Extrafestival

SANREMO EXTRAFESTIVAL non è solo un progetto radiofonico, ma un evento che abbraccia più piattaforme, combinando:

Dirette radiofoniche con ospiti e artisti.

con ospiti e artisti. Attività social e digital per coinvolgere il pubblico.

per coinvolgere il pubblico. Iniziative dei partner, che arricchiranno l’esperienza dei visitatori e degli ascoltatori.

Con questo format, le radio del Gruppo Mediaset e i loro partner si confermano protagonisti della settimana sanremese, offrendo uno sguardo privilegiato su uno degli eventi più attesi dell’anno.