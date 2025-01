Sanremo 2025: svelati gli autori delle canzoni in gara

Il Festival di Sanremo 2025 si prepara a stupire il pubblico con 30 canzoni in gara, segnando un capitolo significativo nella storia della manifestazione. La kermesse, in programma dall’11 al 15 febbraio 2025, vede infatti emergere un dato straordinario: Federica Abbate si distingue come l’autrice più prolifica con ben 7 brani firmati per questa edizione.

In particolare, il panorama autoriale di quest’anno rivela una forte tendenza alla collaborazione creativa, come dimostrano le opere di Davide Simonetta, Nicola Lazzarin e Jacopo Ettorre, ciascuno con 4 canzoni all’attivo. La presenza di artisti del calibro di Tiziano Ferro, Mahmood e Blanco tra gli autori sottolinea ulteriormente il prestigio di questa edizione, mentre brani come “Mille volte ancora” di Rocco Hunt e “Amarcord” di Sarah Toscano, entrambi con 7 autori, testimoniano la crescente importanza del lavoro di squadra nella musica italiana contemporanea.

Il dominio degli “autori multipli”

Nel panorama musicale di Sanremo 2025, gli autori emergono come figure centrali nella creazione delle canzoni in gara. Federica Abbate si distingue come protagonista indiscussa, stabilendo un record significativo con la firma di sette brani.

Federica Abbate: record di 7 canzoni

La talentuosa autrice, classe 1991, ha contribuito alla creazione di un repertorio variegato che include:

“Anema e core” di Serena Brancale

“Amarcord” di Sarah Toscano

“Battito” di Fedez

“Febbre” di Clara

“Fuorilegge” di Rose Villain

“Demoni” di Emis Killa

“Eco” di Joan Thiele

Le collaborazioni più significative

Inoltre, Davide Simonetta si afferma con cinque brani, mentre Jacopo Ettorre, Davide Petrella e Nicola Lazzarin firmano ciascuno quattro canzoni. In particolare, la collaborazione tra Blanco e Mahmood ha dato vita a “Se t’innamori muori” di Noemi, dimostrando come le partnership creative continuino a evolversi.

L’impatto sulla diversità musicale

Tuttavia, questa concentrazione di firme solleva interrogativi sulla varietà musicale. Un gruppo ristretto di undici autori ha composto il 66,6% dei brani in gara. Nonostante ciò, alcuni artisti come Achille Lauro, Bresh, Brunori Sas e i Modà con Kekko Silvestre hanno scelto di firmare interamente i propri brani, mantenendo viva la tradizione del cantautorato italiano.

La presenza di collaborazioni inedite, come quella tra Calcutta e i The Kolors, o tra Tiziano Ferro e Nek per il brano di Massimo Ranieri, arricchisce ulteriormente il panorama musicale del festival, portando nuove sfumature alla manifestazione.

Le nuove tendenze autoriali

La settantacinquesima edizione del Festival presenta una marcata evoluzione nelle tendenze musicali.

Il ritorno delle ballad

Noemi

Le ballate dominano nettamente il panorama musicale di questa edizione. In particolare, brani come “Viva la vita” di Francesco Gabbani e “Se t’innamori muori” di Noemi evidenziano un ritorno alle strutture classiche, caratterizzate da arrangiamenti orchestrali e pianoforte. Inoltre, “L’albero delle noci” di Brunori Sas si distingue come una delle ballate più significative, richiamando lo stile dei grandi cantautori.

L’influenza urban nella scrittura

Nonostante il predominio delle ballate, l’influenza urban emerge con forza nella scrittura contemporanea. Questo stile si manifesta attraverso:

Ritmi sincopati e flow innovativi

Produzioni elettroniche moderne

Fusione con elementi pop tradizionali

La fusione di stili diversi

Tuttavia, la vera novità risiede nella capacità degli autori di fondere generi diversi. Rocco Hunt e Willie Peyote mescolano rap e sonorità degli anni ’80, mentre Gaia propone un urban-pop con sfumature brasiliane. Analogamente, Rkomi presenta un pezzo elettronico con testo riflessivo, dimostrando come il Festival stia evolvendo verso una maggiore sperimentazione sonora.

La scelta di privilegiare questi stili riflette un cambiamento significativo rispetto alle edizioni precedenti. Sebbene il rock sia praticamente assente, questa edizione si caratterizza per una forte presenza di produzioni che mescolano elementi tradizionali con sonorità contemporanee, creando un ponte tra diverse generazioni musicali.

Gli artisti-autori

Tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025, alcuni artisti spiccano per il loro duplice ruolo di interpreti e autori delle proprie canzoni.

Chi scrive per sé stesso

Brunori Sas

Brunori Sas emerge come esempio emblematico di autorialità pura, firmando interamente “L’albero delle noci”, una ballata che racconta l’amore paterno. Analogamente, Francesco Silvestre dei Modà mantiene il controllo totale sulla propria creazione artistica. In particolare, Willie Peyote conferma la sua autonomia creativa con “Grazie ma no grazie”, un brano che affronta tematiche sociali con uno stile distintivo.

Le collaborazioni tra cantanti

Le partnership creative caratterizzano fortemente questa edizione. Tiziano Ferro e Nek uniscono le forze per comporre “Tra le mani un cuore” per Massimo Ranieri, arricchendo il brano con la sensibilità di Giulia Anania e Marta Venturini. Inoltre, Mahmood e Blanco collaborano alla creazione di “Se t’innamori muori” per Noemi, dimostrando come l’unione di stili diversi possa generare risultati sorprendenti.

Il valore dell’autenticità

Sanremo 2025: svelati gli autori delle canzoni in gara

L’autenticità si manifesta attraverso scelte artistiche distintive. Fedez affronta temi personali in “Battito”, esplorando la dicotomia tra amore e depressione. Simone Cristicchi porta sul palco dell’Ariston una composizione che tocca le corde dell’emotività, raccontando il rapporto tra genitori e figli.

La varietà di approcci alla scrittura si riflette anche nelle collaborazioni più inaspettate:

Calcutta firma con i The Kolors “Tu con chi fai l’amore”

firma con i “Tu con chi fai l’amore” Madame contribuisce al brano di Clara

contribuisce al brano di Raige partecipa alla composizione per Willie Peyote

Questa edizione del Festival evidenzia come l’autenticità artistica possa manifestarsi sia attraverso la scrittura individuale sia mediante collaborazioni significative, confermando la ricchezza del panorama musicale italiano.

Il ruolo dei produttori

La produzione musicale del Festival di Sanremo 2025 evidenzia significativi cambiamenti tecnici e artistici. In particolare, le nuove regole stabiliscono limiti precisi sulla durata dei brani: 3 minuti e 30 secondi per i big, 3 minuti per le nuove proposte, mentre le cover non devono superare i 4 minuti.

L’Importanza degli arrangiamenti

Gli arrangiamenti di quest’anno riflettono una tendenza verso la fusione di stili diversi. Inoltre, il direttore artistico Carlo Conti ha sottolineato come la selezione dei brani sia stata guidata esclusivamente dalla qualità musicale, senza considerare preventivamente gli autori. Le produzioni mostrano una particolare attenzione alla qualità sonora, con arrangiamenti che spaziano dal classico all’innovativo.

Le firme più richieste

Tra i produttori più richiesti, Stefano “Zef” Tognini emerge con tre produzioni significative, tra cui i brani dei The Kolors e di Rocco Hunt. Analogamente, Michele “Michelangelo” Zocca firma tre produzioni, confermando la sua influenza nel panorama musicale italiano. Luca Faraone contribuisce con arrangiamenti innovativi per Rkomi e Tony Effe.

L’evoluzione del sound sanremese

Il Festival 2025 presenta una chiara evoluzione verso quello che viene definito il “Nuovo Sound Sanremese”. Conseguentemente, si osserva:

Una predominanza di ballate emotive

Un’integrazione di elementi urban nella produzione

Una fusione tra sonorità tradizionali e contemporanee

Tuttavia, questa edizione si distingue per una certa omogeneità nelle produzioni, riflettendo un consolidamento del catalogo musicale italiano. La presenza di produttori come Shablo, che firma sia la propria canzone sia quella del suo assistito Rkomi, dimostra come il ruolo del producer sia diventato sempre più centrale nella definizione del sound festival.

Conclusione

Sanremo 2025 si presenta quindi come un’edizione che ridefinisce gli standard della musica italiana. Senza dubbio, la presenza record di Federica Abbate con sette brani testimonia l’evoluzione del ruolo degli autori nel panorama musicale contemporaneo. Le collaborazioni creative tra artisti affermati come Tiziano Ferro, Mahmood e Blanco hanno certamente arricchito il festival di nuove sfumature artistiche.

L’edizione del 2025 segna anche un momento significativo nell’evoluzione del “Nuovo Sound Sanremese”, dove le ballate si fondono con elementi urban, creando un ponte tra tradizione e innovazione. La presenza di produttori di spicco come Stefano “Zef” Tognini e Michele “Michelangelo” Zocca ha infatti contribuito a definire un sound distintivo per questa edizione.

Questa settantacinquesima edizione del Festival rappresenta un punto di svolta nella storia della manifestazione, dimostrando come la musica italiana continui a rinnovarsi pur mantenendo salde le proprie radici nella tradizione cantautorale. Gli artisti-autori, insieme ai produttori, hanno saputo creare un equilibrio perfetto tra innovazione e classicità, promettendo un’edizione memorabile del Festival più amato d’Italia.

