Sanremo 2025, la scenografia del Festival secondo Riccardo Bocchini: tecnologia ed eleganza in armonia

L’architetto Riccardo Bocchini, firma della scenografia del 75° Festival di Sanremo, ha presentato la sua visione per il palco del Teatro Ariston, definendolo una “Techno Hall”. Un progetto che combina eleganza, semplicità e innovazione, pensato per accogliere Carlo Conti, gli artisti in gara e il pubblico in un ambiente che si trasforma in base alla musica e alle emozioni di ogni performance.

La scenografia, che Bocchini descrive come “un’eleganza armonica capace di abbracciare gli spettatori”, si basa su un gioco di luci, grafica e tecnologia avanzata, dove pareti e strutture si muovono, mutano forma e persino spariscono, creando un’esperienza immersiva senza precedenti.

Una scena dinamica che cambia con la musica

Il cuore del progetto è un palco a 360 gradi, capace di adattarsi a ogni canzone e creare atmosfere sempre diverse. Secondo Bocchini, dietro l’apparente semplicità della scenografia si cela una complessità ingegneristica notevole, che combina:

Grafica e illuminotecnica , per dare profondità e colore a ogni esibizione;

, per dare profondità e colore a ogni esibizione; Motori elettromeccanici , che consentono movimenti fluidi e trasformazioni sceniche;

, che consentono movimenti fluidi e trasformazioni sceniche; Pareti/scultura, strutture dinamiche che si torcono in tre dimensioni per creare effetti visivi unici.

L’obiettivo? Esaltare l’armonia delle linee e la purezza delle immagini, trasformando il palco in un vero e proprio ambiente vivo e cangiante.

Tecnologia e innovazione al servizio dello spettacolo

Questa edizione del Festival non sarà solo all’insegna della musica, ma anche della scenografia tecnologica d’avanguardia. Bocchini ha anticipato alcuni degli elementi che renderanno lo spettacolo ancora più suggestivo:

“Giochi ottici” , per un’esperienza visiva coinvolgente;

, per un’esperienza visiva coinvolgente; “Tecno Lampadari” , che scenderanno dall’alto creando atmosfere luminose suggestive;

, che scenderanno dall’alto creando atmosfere luminose suggestive; “Sipari e tende tecnologiche” , in grado di trasformare la scena con movimenti fluidi;

, in grado di trasformare la scena con movimenti fluidi; Una “Scala tecnologica”, che si muoverà in configurazioni differenti, adattandosi agli artisti e alle loro performance.

Questi elementi saranno pensati per massimizzare l’impatto televisivo, offrendo al pubblico a casa un Festival visivamente spettacolare e immersivo.

Un Festival tra innovazione e tradizione

Con questa scenografia, il 75° Festival di Sanremo si prepara a stupire, combinando tradizione e innovazione. L’idea di Bocchini è quella di un salone delle feste high-tech, che si protende verso il pubblico insieme all’orchestra, creando un legame ancora più forte tra palco e platea.

Grazie a queste soluzioni innovative, il Festival non sarà solo un evento musicale, ma una vera esperienza visiva e scenografica senza precedenti.