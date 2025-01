Sanremo 2025: regolamento, giurie e votazioni

Il regolamento Sanremo si prepara a una svolta storica con il ritorno di Carlo Conti alla direzione artistica della 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Infatti, l’edizione 2025, in programma dall’11 al 15 febbraio, introduce cambiamenti significativi che ridefiniscono completamente la struttura della competizione.

In particolare, il nuovo formato prevede la partecipazione di 30 artisti Big e reintroduce la categoria “Nuove Proposte” con quattro finalisti da Sanremo Giovani. Inoltre, il sistema di votazione subisce una profonda trasformazione, con tre giurie distinte – Pubblico (Televoto), Stampa e Radio – che avranno pesi specifici nella determinazione del vincitore finale. La serata Cover, altra novità rilevante, non influenzerà più la classifica generale, segnando così un punto di svolta nella storia del Festival.

Le novità principali del regolamento Sanremo 2025

Le modifiche sostanziali al regolamento del Festival di Sanremo 2025 segnano un cambiamento significativo nella storia della manifestazione.

Il ritorno delle Nuove Proposte

In particolare, la competizione reintroduce la categoria Nuove Proposte, separata dalla gara principale. Quattro giovani artisti, selezionati durante Sanremo Giovani 2024, si sfideranno in due semifinali distinte. Le semifinali si svolgeranno durante la seconda e terza serata, con due artisti per volta che si contenderanno l’accesso alla finale. Inoltre, i finalisti si esibiranno con le stesse canzoni presentate a Sanremo Giovani.

Modifiche al sistema di votazione

Il nuovo sistema di votazione prevede tre giurie distinte con pesi percentuali specifici:

Televoto del pubblico: 34%

Giuria della Sala Stampa, TV e Web: 33%

Giuria delle Radio: 33%

Pertanto, questa distribuzione garantisce un equilibrio tra le diverse componenti della votazione, assicurando una valutazione più bilanciata delle performance.

Cambiamenti nella serata Cover

Analogamente, la serata Cover subisce una trasformazione significativa. Per la prima volta, il risultato delle esibizioni non influirà sulla classifica generale del Festival. I cantanti in gara si esibiranno con artisti ospiti di fama riconosciuta, interpretando brani del repertorio italiano o internazionale pubblicati entro il 31 dicembre 2024. Successivamente, le performance verranno valutate dalle tre giurie, determinando esclusivamente il vincitore della serata Cover. Questa modifica mira a valorizzare la serata come evento autonomo, senza condizionare l’esito finale della competizione principale.

La rivoluzione del sistema di voto

Il sistema di votazione del Festival subisce una trasformazione radicale per l’edizione 2025, con modifiche sostanziali nella struttura delle giurie e nel loro peso decisionale.

Composizione delle nuove giurie

La configurazione delle giurie mantiene tre componenti fondamentali. Il pubblico esprime le proprie preferenze attraverso il Televoto, utilizzabile sia da telefonia fissa che mobile. Inoltre, la Giuria della Sala Stampa, TV e Web include rappresentanti dei media accreditati, con l’aggiunta significativa di emittenti radiofoniche estere. La Giuria delle Radio, confermata anche quest’anno, comprende emittenti nazionali e locali selezionate per garantire una rappresentanza dell’intero territorio italiano.

Peso delle votazioni per categoria

Il sistema introduce una distribuzione equilibrata dei pesi per le diverse categorie di voto:

Televoto del pubblico: 34% del totale

Giuria della Sala Stampa, TV e Web: 33% del totale

Giuria delle Radio: 33% del totale

Impatto sulla classifica finale

La nuova struttura di votazione influenza significativamente la determinazione del vincitore. Nella serata finale, i voti delle tre giurie vengono sommati ai risultati delle serate precedenti per calcolare una media percentuale complessiva. Pertanto, i primi cinque artisti classificati vengono comunicati senza ordine di piazzamento. Successivamente, questi cinque si esibiscono nuovamente e i voti ottenuti si aggiungono alla classifica generale precedente. Analogamente, questo meccanismo garantisce una valutazione più completa e bilanciata delle performance, considerando sia i risultati immediati che quelli accumulati durante l’intera manifestazione.

Guida completa alle serate

La settantacinquesima edizione del Festival della Canzone Italiana presenta una programmazione dettagliata per ciascuna delle cinque serate all’Ariston.

Struttura delle prime tre serate

Nella serata inaugurale, martedì 11 febbraio, tutti i trenta artisti Big presenteranno i loro brani inediti, con la valutazione esclusiva della Giuria della Sala Stampa, TV e Web. Successivamente, nelle serate di mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio, la competizione si divide in due gruppi da quindici artisti ciascuno. Durante queste serate, inoltre, si svolgeranno le semifinali delle Nuove Proposte, con due artisti per serata che si contenderanno l’accesso alla finale.

La serata Cover indipendente

Venerdì 14 febbraio, la serata Cover assume un formato completamente rinnovato. Gli artisti in gara si esibiranno con ospiti di prestigio, interpretando brani del repertorio italiano e internazionale pubblicati entro il 31 dicembre 2024. Le esibizioni saranno valutate secondo questa ripartizione:

Televoto: 34%

Giuria della Sala Stampa, TV e Web: 33%

Giuria delle Radio: 33%

Il meccanismo della finale

Nella serata conclusiva di sabato 15 febbraio, tutti i trenta artisti torneranno sul palco per un’ultima esibizione. Il sistema di votazione prevede il coinvolgimento di tutte e tre le giurie, mantenendo gli stessi pesi percentuali della serata Cover. Pertanto, i risultati di questa votazione verranno sommati a quelli delle prime tre serate, determinando i cinque finalisti che si esibiranno nuovamente. Infine, una nuova votazione con le stesse modalità determinerà il vincitore della 75ª edizione del Festival.

Strategie e Implicazioni per gli Artisti

Per gli artisti in gara, il nuovo regolamento del Festival di Sanremo 2025 presenta sfide e opportunità significative che richiedono un approccio strategico completamente rinnovato.

Come cambia la competizione

La separazione della serata Cover dalla classifica generale modifica sostanzialmente la dinamica competitiva. Pertanto, gli artisti possono concentrarsi sulla performance della cover come momento artistico indipendente, senza la pressione dell’impatto sulla classifica finale. Inoltre, la possibilità di duettare con altri artisti in gara durante la serata Cover offre nuove opportunità creative. Il sistema di votazione tripartito, con pesi equilibrati tra Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa (33%) e Giuria delle Radio (33%), richiede una strategia di performance più bilanciata.

Opportunità nelle nuove regole

La struttura rinnovata offre molteplici possibilità strategiche. Innanzitutto, la presenza delle radio straniere nella Giuria della Sala Stampa apre prospettive internazionali. Analogamente, la divisione in due gruppi da 15 artisti nelle serate intermedie permette una migliore gestione dell’impatto mediatico. La comunicazione delle prime cinque posizioni senza ordine di piazzamento, inoltre, mantiene alta la tensione competitiva fino alla finale.

Preparazione ottimale per ogni serata

La preparazione deve essere calibrata per ogni fase della competizione. Gli artisti devono considerare:

Prima serata: Massima attenzione alla Giuria della Sala Stampa, unica votante

Serate intermedie: Focus sul bilanciamento tra gradimento del pubblico e radio

Serata Cover: Libertà creativa nella scelta del duetto e del brano, considerando l’impatto artistico indipendente

Finale: Strategia complessiva che tenga conto dell’accumulo dei voti precedenti

La nuova struttura, che prevede l’annuncio della classifica provvisoria intorno alla mezzanotte, richiede inoltre una gestione accurata dell’energia durante l’esibizione. Pertanto, la preparazione deve includere non solo l’aspetto artistico ma anche la gestione dei tempi e delle energie nell’arco delle cinque serate.

Conclusione

Senza dubbio, il Festival di Sanremo 2025 si presenta come un’edizione che ridefinisce la storica manifestazione musicale italiana. La reintroduzione della categoria “Nuove Proposte”, insieme al nuovo sistema di votazione tripartito, garantisce un equilibrio mai visto prima nella valutazione delle performance. Pertanto, l’indipendenza della serata Cover dalla classifica generale permette agli artisti di esprimere la propria creatività senza condizionamenti competitivi.

Complessivamente, questi cambiamenti significativi nel regolamento riflettono l’evoluzione del Festival, bilanciando tradizione e innovazione. La distribuzione equa dei pesi tra Televoto, Giuria della Stampa e Radio assicura una valutazione più obiettiva delle esibizioni, mentre il formato rinnovato delle cinque serate promette di mantenere alta l’attenzione del pubblico fino all’ultimo momento. Quindi, questa 75ª edizione si configura come un punto di svolta nella storia del Festival, pronta a scrivere un nuovo capitolo nella tradizione della musica italiana.