Sanremo 2025: le interviste esclusive ai protagonisti su RaiPlay dal 21 gennaio

Gli artisti della 75ª edizione del Festival di Sanremo si raccontano in esclusiva su RaiPlay prima di calcare il celebre palco dell’Ariston. A partire dal 21 gennaio, la piattaforma digitale della Rai offrirà ai fan un viaggio unico tra aneddoti, curiosità e anticipazioni sulle canzoni in gara. Un appuntamento imperdibile per entrare nel cuore del Festival prima del suo debutto ufficiale, previsto per l’11 febbraio.

Gli artisti di Sanremo 2025 si svelano

Le interviste, curate dal team di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, permetteranno di scoprire i retroscena e le emozioni dei 30 protagonisti di questa edizione, che hanno descritto i loro brani con un solo aggettivo. Le canzoni in gara promettono di essere bohémien, balorde, emozionanti, sorprendenti, drammatiche, ma anche conturbanti, passionali e persino frizzanti.

Tra i partecipanti ci sono nomi affermati della musica italiana, nuove promesse e alcune collaborazioni inedite. Ecco la lista completa degli artisti in gara e i titoli dei loro brani:

Achille Lauro – Incoscienti giovani

– Incoscienti giovani Bresh – La tana del granchio

– La tana del granchio Brunori Sas – L’albero delle noci

– L’albero delle noci Clara – Febbre

– Febbre Coma_Cose – Cuoricini

– Cuoricini Elodie – Dimenticarsi alle 7

– Dimenticarsi alle 7 Emis Killa – Demoni

– Demoni Fedez – Battito

– Battito Francesca Michielin – Fango in Paradiso

– Fango in Paradiso Francesco Gabbani – Viva la vita

– Viva la vita Gaia – Chiamo io chiami tu

– Chiamo io chiami tu Giorgia – La cura per me

– La cura per me Irama – Lentamente

– Lentamente Joan Thiele – Eco

– Eco Lucio Corsi – Volevo essere un duro

– Volevo essere un duro Marcella Bella – Pelle diamante

– Pelle diamante Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

– Tra le mani un cuore Modà – Non ti dimentico

– Non ti dimentico Noemi – Se t’innamori muori

– Se t’innamori muori Olly – Balorda nostalgia

– Balorda nostalgia Rkomi – Il ritmo delle cose

– Il ritmo delle cose Rocco Hunt – Mille vote ancora

– Mille vote ancora Rose Villain – Fuorilegge

– Fuorilegge Sara Toscano – Amarcord

– Amarcord Serena Brancale – Anema e core

– Anema e core Shablo feat Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

– La mia parola Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

– Quando sarai piccola The Kolors – Tu con chi fai l’amore

– Tu con chi fai l’amore Tony Effe – Damme ‘na mano

– Damme ‘na mano Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Le Nuove Proposte

A completare la rosa dei partecipanti, ci sono i talenti emergenti selezionati tra le Nuove Proposte:

Alex Wise – Rockstar

– Rockstar Maria Tomba – Goodbye – Voglio Good Vibes!

– Goodbye – Voglio Good Vibes! Vale Lp e Lil Jolie – Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore

e – Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore Settembre – Vertebre

Perché guardare le interviste su RaiPlay

Le interviste su RaiPlay rappresentano un’occasione imperdibile per:

Scoprire il lato umano degli artisti.

Approfondire il significato dei brani in gara.

Ascoltare in anteprima dettagli sulle performance e sulle emozioni legate alla competizione.

Come accedere alle interviste

Accedere ai contenuti esclusivi su RaiPlay è semplice e gratuito. Ecco come fare:

Registrazione: crea un account gratuito su RaiPlay. Navigazione: accedi alla sezione dedicata al Festival di Sanremo. Streaming: guarda le interviste in qualsiasi momento, da qualsiasi dispositivo.

Con un palinsesto ricco di emozioni e musica, Sanremo 2025 si preannuncia un evento straordinario, e queste interviste esclusive sono solo l’inizio di un viaggio indimenticabile.