Sanremo 2025: le canzoni dei Big tra amore e melodia – Olly vincitore? Ecco i nostri voti e pronostici

Interessanti e ben costruite le proposte musicali dei Big in gara a Sanremo 2025. Non tutte, ovviamente, ma il livello medio è alto. Domina l’amore, scarseggiano i temi sociali. Fortunatamente l’ossessione per la radiofonicità si mette di lato e cede il passo a un po’ di melodia. Ecco i nostri giudizi dopo l’ascolto dedicato alla stampa delle 30 canzoni del festival. Il nostro pronostico? Olly vincitore, Simone Cristicchi Premio della Critica.

Francesco Gabbani – Viva la vita

Si sente la penna di Pacifico in un brano che è un inno alla vita, nonostante la sua fugacità. Farà bella figura. 6.5

Clara – Febbre

Sarà regina di stile all’Ariston ma la sua proposta musicale è assai meno convincente rispetto all’anno scorso. 6-

Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Inconfondibile la sua cifra e la sua attenzione, in chiave ironica, alla stringente attualità.“Questa gente non fa un caz*o li mantengo tutti io con le mie tasse”. 7

Noemi – Se t’innamori muori

L’eleganza e l’intensità di Noemi abbinate alla penna di Blanco e Mamhood. È un pezzone e arriverà in alto, molto in alto. 8,5

Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Debutta all’Ariston e intelligentemente non decide di snaturarsi. Autentico. 7

Rkomi – Il ritmo delle cose

“Ultimamente fumo ed esco veramente poco. Sto in mutande mentre fisso stupidamente il vuoto”.Pigro. 5

The Kolors – Tu con chi fai l’amore

Il classico pezzo dei The Kolors di cui non si sentiva affatto il bisogno. Per di più con meno forza del solito. 4

Rocco Hunt – Mille vote ancora

Impronta rap e sensibilità sociale. Non male! 7

Rose Villain – Fuorilegge

Una bomba, lo scorso anno. Meno efficace e meno potente stavolta. 6,5

Brunori SAS – L’albero delle noci

Un padre e una figlia, la sua Calabria, echi “degregoriani” e l’ inconfondibile classe di Brunori. Per intenditori. 8,5

Serena Brancale – Anema e core

Ironia, ritmo e atmosfere mediterranee. Istrionica. 6,5

Irama – Lentamente

“Lentamente si sta spegnendo ogni fottu*o sentimento”. Così come l’interesse di arrivare in fondo a questo brano. Mah! 5

Marcella Bella – Pelle diamante

L’artista siciliana e la sua svolta dance. Bentornata! 6,5

Achille Lauro – Incoscienti giovani

Intenso e ispiratissimo. Ottimo lavoro! 8

Elodie – Dimenticarsi alle 7

Senza grandi sorprese ma l’inciso resta in testa. 7

Tony Effe – Dammi ‘na mano

È un Tony Effe che non t’aspetti. E che stupisce in positivo. 7

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

Un gigante. Pezzo classico, scritto da Tiziano Ferro, che incanta. Onirico. 7,5

Sarah Toscano – Amarcord

Giovane ma non acerba. Ritmo martellante. 6,5

Fedez – Battito

Forte e coraggioso il suo brano che si muove tra “fluoxetina”, “paranoie” e “serotonina”. 7

Coma_Cose – Cuoricini

La canzone è meno leggera e disimpegnata di quello che possa apparire. Sicuro tormentone. 7

Giorgia- La cura per me

Il brano si presta a mettere in luce la sua voce straordinaria. La voce più bella del Festival e non solo. 8,5

Olly – Balorda nostalgia

Una ballad ben costruita che andrà lontano. A nostro parere addirittura sul gradino più alto del podio. 8,5

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

È una poesia delicatissima e impegnata. Già Premio della Critica e non solo probabilmente. 8,5

Emis Killa – Demoni

Pop e urban. Dal vivo potrebbe crescere. 6,5

Joan Thiele – Eco

Grande classe e atmosfere ipnotiche. Interessantissima. 7,5

Modà – Non ti dimentico

Non si discostano dalla loro produzione precedente ma il testo è meraviglioso. 8

Gaia – Chiamo io chiami tu

Nei suoi pezzi, e anche stavolta, tanta ricerca e sonorità notevoli. 7

Bresh – La tana del granchio

L’artista ligure è bravo, lo sa e lo dimostrerà anche al suo debutto sanremese. 7

Francesca Michielin – Fango in paradiso

Il pezzo è un po’ teen ma la Michielin saprà vestirlo con classe. 6,5

Shablo con Guè, Tormento e Joshua – La mia parola

Grande ritmo per un pezzo che coinvolge senza travolgere però. 5,5