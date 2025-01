Sanremo 2025, coppia sorpresa per la prima serata: Gerry Scotti e Jovanotti

Il Festival di Sanremo 2025 si prepara a scrivere una nuova pagina di storia della televisione italiana, segnando il ritorno di Jovanotti all’Ariston dopo 35 anni dal suo debutto nel 1989. L’artista, che presenterà anche il suo nuovo album “Il corpo umano”, sarà il super ospite della serata inaugurale dell’11 febbraio. Inoltre, per la prima volta nella storia del festival, Gerry Scotti calcherà il palco dell’Ariston come co-conduttore della prima serata, affiancando Carlo Conti nella sua quarta esperienza come presentatore. La kermesse, che si svolgerà dall’11 al 15 febbraio, vedrà la partecipazione di 30 artisti in gara, promettendo cinque serate di grande spettacolo e collaborazioni inedite tra Rai e Mediaset.

La Rivoluzione del Festival di Sanremo 2025

Carlo Conti, nella sua quarta esperienza come direttore artistico, porta numerose innovazioni al Festival di Sanremo 2025. Per la prima volta nella storia recente, il numero dei Big in gara aumenta a 30 partecipanti, una decisione presa per celebrare l’eccellenza della musica italiana.

Inoltre, il Festival segna il ritorno delle Nuove Proposte, con quattro giovani artisti che si sfideranno per il titolo in una competizione separata. In particolare, la serata delle cover subisce una significativa modifica: i voti ottenuti non influiranno sulla classifica generale del Festival, determinando solamente il vincitore della serata specifica.

Una delle innovazioni più significative riguarda il sistema di votazione della serata finale. Per la prima volta, quando si riapriranno le votazioni sui 5 finalisti, i voti precedentemente ottenuti non verranno azzerati ma si sommeranno ai nuovi. Allo stesso tempo, le radio straniere entrano a far parte della Giuria della Sala Stampa come categoria “ospite”, ampliando la visibilità internazionale della manifestazione.

La scenografia dell’Ariston subirà un rinnovamento totale, accompagnata da una regia più cinematografica per valorizzare le performance dal vivo. Il format diventa più snello e moderno, con particolare attenzione alla musica internazionale e ai nuovi linguaggi comunicativi pensati per coinvolgere il pubblico più giovane.

Il Ritorno di Jovanotti all’Ariston

Lorenzo Jovanotti torna sul palco dell’Ariston come super ospite nella prima serata dell’11 febbraio. Infatti, questa apparizione segna un momento significativo nella sua carriera, considerando che la sua unica partecipazione in gara risale al 1989 con il brano “Vasco”, che lo portò al quinto posto nella categoria Campioni.

In particolare, l’artista ha accettato l’invito di Carlo Conti dopo un’attenta riflessione, ricordando il loro legame professionale che risale ai tempi in cui Jovanotti era un giovane DJ a Cortona. “Ho aspettato a dargli l’ok definitivo perché Sanremo è Sanremo”, ha dichiarato l’artista, “vorrei portare qualcosa che considero bello per quella grande occasione”.

Inoltre, questa apparizione coincide con un momento particolarmente prolifico per Lorenzo. Il 31 gennaio 2025 uscirà il suo nuovo album “Il corpo umano”, contenente quindici canzoni inedite. Successivamente, dal 4 marzo, inizierà il tour “PalaJova 2025” che lo porterà in giro per l’Italia con oltre 34 date, segnando il suo ritorno nei palazzetti dopo sette anni.

La presenza di Jovanotti al Festival rappresenta un ponte tra passato e presente. Mentre nel 1989 si presentò come giovane artista emergente, ora torna come protagonista affermato della musica italiana. “Sanremo è la festa della musica italiana”, ha commentato, “sono onorato per questo invito che coincide con un periodo bellissimo di ritorno sul palco”.

La storica prima volta di Gerry Scotti

Dopo decenni di carriera televisiva, Gerry Scotti segna un momento storico nel panorama televisivo italiano, preparandosi al suo debutto assoluto sul palco dell’Ariston. Infatti, il celebre volto di Mediaset affiancherà Carlo Conti nella serata inaugurale dell’11 febbraio.

Questa partecipazione rappresenta un significativo accordo di collaborazione tra Rai e Mediaset, definito come “patto di non belligeranza”. Precedentemente, nel maggio 2024, Scotti aveva rivelato che Mediaset, nella persona di Pier Silvio Berlusconi, gli aveva già dato il benestare per una eventuale partecipazione al Festival.

Il conduttore pavese, attualmente impegnato su Canale 5 con “Io canto senior” fino al 31 gennaio, porta con sé una vasta esperienza nel mondo dello spettacolo. Inoltre, la sua presenza segna un momento particolare nella storia del Festival, ricordando precedenti collaborazioni tra le due emittenti, come quella storica di Maria De Filippi nel 2009 con Paolo Bonolis e nel 2017 con Carlo Conti.

Successivamente alle speculazioni del 2024, quando una foto con Amadeus aveva alimentato voci sulla sua possibile partecipazione, questa volta la conferma arriva in un momento significativo della sua carriera. Tuttavia, come aveva dichiarato a Verissimo: “Sanremo non è nel mio cassettino dei sogni. Se ci vado, ci vado da spettatore”. Ora, invece, il “sogno” si realizza in una veste ancora più importante.

Conclusione

Innanzitutto, il Festival di Sanremo 2025 si presenta come un’edizione storica che ridefinisce gli standard della kermesse musicale italiana. L’unione artistica tra Carlo Conti e Gerry Scotti rappresenta un momento significativo nella storia della televisione nazionale, segnando una collaborazione senza precedenti tra Rai e Mediaset.

Il ritorno di Jovanotti all’Ariston dopo 35 anni, questa volta nelle vesti di super ospite, aggiunge un elemento di nostalgia e rinnovamento alla manifestazione. Infatti, la sua presenza, insieme al nuovo album “Il corpo umano” e al tour “PalaJova 2025”, testimonia l’evoluzione continua dell’artista nel panorama musicale italiano.

Certamente, le innovazioni introdotte per l’edizione 2025, dal nuovo sistema di votazione all’inclusione delle radio straniere nella giuria, dimostrano la volontà di modernizzare il Festival mantenendo intatto il suo prestigio storico. L’aumento a 30 partecipanti nella categoria Big e il ritorno delle Nuove Proposte confermano l’impegno nell’offrire una vetrina più ampia ai talenti musicali italiani.

Infine, questa edizione del Festival si configura come un ponte tra tradizione e innovazione, promettendo cinque serate di spettacolo che celebrano l’eccellenza della musica italiana e aprono nuove prospettive per il futuro dell’intrattenimento televisivo nazionale.