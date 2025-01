Clara torna a Sanremo con “Febbre” e si esibisce con Il Volo nella serata delle cover

Dopo il debutto al Festival di Sanremo 2024 con “Diamanti Grezzi”, la giovane rivelazione del pop italiano Clara torna in gara alla 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana con l’inedito “Febbre”, brano disponibile in presave e preorder anche nel formato vinile 7” – 45 giri. Il disco conterrà sia la sua nuova canzone sanremese sia il brano con cui ha calcato per la prima volta il palco dell’Ariston.

“Febbre”, prodotto da Dardust, è un viaggio tra emozioni contrastanti, rappresentando il percorso interiore di chi insegue un sogno o cerca la propria strada nella vita. Il brano racconta l’importanza di affrontare alti e bassi per trovare la migliore versione di sé stessi, proprio come la febbre che oscilla tra momenti di picco e di sollievo.

Un brano concepito come un film in quattro scene sonore

Dal punto di vista musicale e produttivo, “Febbre” è strutturato come un film, con quattro scene principali, ognuna caratterizzata da un universo sonoro distinto:

Intro orchestrale emozionale: apertura con un arrangiamento sinfonico suggestivo. Atmosfera urban e trap: ritmo serrato e bassi pulsanti, dove la metrica vocale si fa più dinamica. Momento elettronico raffinato: Clara unisce ritmiche incisive a una melodia calda e avvolgente. Finale epico: fusione di orchestrale, urban e elettronica in un climax emozionante.

Con “Febbre”, Clara compie il primo passo verso un nuovo progetto artistico e musicale, confermandosi una delle artiste più promettenti della scena italiana.

Cover night con Il Volo: Clara canta “The Sound of Silence”

Nella serata di venerdì 14 febbraio, dedicata alle cover, Clara porterà sul palco dell’Ariston un’interpretazione speciale di “The Sound of Silence”, capolavoro di Simon & Garfunkel, accompagnata da Il Volo. Il trio italiano più famoso al mondo, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, festeggerà così i 10 anni dalla vittoria di Sanremo 2015.

Clara e Il Volo hanno già condiviso il palco nel 2024, durante l’evento “Tutti per Uno” all’Arena di Verona, e questa collaborazione sanremese permetterà alla giovane cantante di mostrare un lato inedito della sua vocalità e della sua personalità artistica.

“Farmacia dell’amore”: uno spazio per il benessere emotivo e relazionale

Durante la settimana del Festival di Sanremo, Clara darà vita a un progetto speciale dedicato ai suoi fan: la “Farmacia dell’Amore”, uno spazio sicuro per il benessere emotivo e relazionale. Qui si alterneranno attività pensate per:

Promuovere l’amore per sé stessi e la conoscenza personale.

e la conoscenza personale. Sensibilizzare sull’importanza della salute mentale , con la presenza di una psicologa che offrirà sedute gratuite di ascolto della durata di 30 minuti.

, con la presenza di una psicologa che offrirà della durata di 30 minuti. Affrontare tematiche legate all’educazione sessuale e affettiva, grazie alla collaborazione con MySecretCase, media partner dell’iniziativa.

Inoltre, verrà realizzato un podcast esclusivo incentrato su questi temi, per ampliare il dialogo su relazioni, emozioni e libertà personale.

Un anno di successi per Clara

Considerata una delle voci emergenti più apprezzate del pop italiano, Clara ha conquistato il pubblico con il suo album d’esordio “PRIMO”, pubblicato a febbraio 2024 e certificato disco d’oro. Il disco include:

“Diamanti Grezzi” (brano presentato a Sanremo 2024).

(brano presentato a Sanremo 2024). “Boulevard” (con cui ha vinto Sanremo Giovani 2023).

(con cui ha vinto Sanremo Giovani 2023). “Ragazzi Fuori” (certificato disco d’oro).

(certificato disco d’oro). “Origami all’alba” (quadruplo disco di platino).

Dopo il successo della hit estiva “Ghetto Love” con Icy Subzero (disco d’oro), Clara ha mostrato il suo lato più dance con “Nero Gotico”, brano che ha portato in tour nei principali club italiani.

Clara, una promessa della musica italiana

Con il suo talento e la sua capacità di sperimentare generi diversi, Clara è pronta a lasciare il segno nella 75ª edizione del Festival di Sanremo. Tra l’inedito “Febbre”, la collaborazione con Il Volo, il progetto Farmacia dell’Amore e i suoi recenti successi discografici, l’artista si conferma una delle voci più interessanti della nuova scena pop italiana.